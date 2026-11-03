Introduzione
Prova di forza dei Lakers, che in casa travolgono Miami guidati dal solito Luka Doncic. È invece un grande Shai Gilgeous-Alexander a trascinare i Thunder alla vittoria a Cleveland. I Sixers possono finalmente schierare il loro super quintetto e battono nettamente Chicago. I Pacers, falcidiati dagli infortuni, mandano in campo solo 6 giocatori ma quasi battono Atlanta, i Knicks si svegliano solo nel 4° quarto e tanto basta per vincere il derby contro i Nets. Vittorie convincenti di Houston sui Celtics e degli Spurs su Utah, mentre New Orleans passa a Memphis dopo un supplementare. Vittoria in trasferta, nonché prima stagionale, anche per i Kings a Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-117
È un grandioso Shai Gilgeous-Alexander, autore di una prova da 43 punti culminata con la tripla che a 33 secondi dalla fine decide una sfida tiratissima, a trascinare i Thunder alla vittoria in volata. Nel solo 4° quarto la partita cambia padrone per ben otto volte e a Cleveland non basta mandare sette giocatori in doppia cifra perché i Cavs si devono infine arrendere all’MVP in carica
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PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 126-107
Nessun problema per i Sixers, che nella gara interna contro Chicago possono schierare il loro quintetto titolare e hanno 26 punti da Tyrese Maxey e 25 da Jaylen Brown, 21 da VJ Edegecombe mentre LeBron James e Joel Embiid nel mettono 15 a testa. I Bulls si possono consolare con un’altra buona prova del rookie Caleb Wilson, che chiude con 24 punti, 7 rimbalzi e 4 assist
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INDIANA PACERS-ATLANTA HAWKS 104-108
Falcidiati dagli infortunati, contro Atlanta i Pacers riescono a mettere in campo solo sei giocatori, eppure perdono solo in volata dopo che Quenton Jackson, il migliore dei suoi con 20 punti, fallisce la tripla del possibile sorpasso a 43 secondi dalla fine. Gli Hawks hanno invece 34 punti da Nickeil Walker-Alexander e con un po’ di fortuna si portano a casa una vittoria ben più sudata del previsto
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NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 103-90
Il derby di New York va ai Knicks, che nel 4° quarto piazzano un parziale di 28-11 che ribalta l’inerzia della partita e punisce Brooklyn, che fin lì aveva giocato una buonissima gara sulle spalle dell’ex di serata Julius Randle (21 punti e 11 rimbalzi). Decisivo per i Knicks l’apporto di Landry Shamet, che entra dalla panchina e segna 22 punti tirando 4/6 da tre
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ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS 94-103
Ci sono i 27 punti di Anthony Davis e i 21 del rookie AJ Dybantsa nella bella vittoria di Washington sul campo dei Magic, generata soprattutto tra il 2° e il 3° quarto, in cui gli Wizards scavano un solco che dura fino al termine. Ai Magic, invece, non bastano i 24 punti di Franz Wagner e i 20 di Desmond Bane
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CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 91-124
Non c’è storia a Charlotte, dove Cade Cunningham (33 punti e 7 assist) e Duncan Robinson (24 punti con 6/9 da tre) guidano Detroit a una vittoria netta e mai in discussione. Gli Hornets si possono consolare con il rientro e debutto stagionale per Coby White, che segna 7 punti in 16 minuti giocati
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DALLAS MAVERICKS-SACRAMENTO KINGS 100-115
Darius Acuff si conferma già leader della squadra con 25 punti, Malik Monk ne aggiunge 24 in uscita dalla panchina e a Dallas i Kings trovano finalmente la loro prima vittoria in stagione. Serata da dimenticare invece per i Mavs, che tirano 7/33 dalla lunga distanza e hanno in Daniel Gafford (20 punti e 7 rimbalzi) l’unico elemento positivo
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 112-100
Tutto come da pronostico per i Timberwolves, che trovano il primo acuto in stagione di LaMelo Ball, migliore dei suoi con 34 punti, e piegano senza troppi problemi Milwaukee. Ai Bucks servono invece a poco i 21 punti di un Tyler Herro troppo solo in attacco
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MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 134-135 (OT)
A Memphis è un’autentica battaglia tra Grizzlies e Pelicans e a deciderla sono due tiri liberi di Jeremiah Fears a 7 secondi dalla fine di un supplementare in cui è Zion Williamson, che proprio nell’overtime segna 9 dei suoi 25 punti, a fare la differenza. Ai padroni di casa non basta invece un’altra grande prova di Ty Jerome, che segna 40 punti con 14/22 dal campo, per evitare la prima sconfitta stagionale
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HOUSTON ROCKETS-BOSTON CELTICS 109-93
I Celtics arrivano a Houston sulla scia di 5 vittorie consecutive, ma trovano una serataccia al tiro (38.6% di squadra, 28.6% dalla lunga distanza) e inevitabilmente cadono sotto i colpi di Alperen Sengun, protagonista per i Rockets con una prestazione da 26 punti, 10 assist e 7 rimbalzi
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SAN ANTONIO SPURS-UTAH JAZZ 119-97
Tutto facile per gli Spurs, che contro Utah controllano dall’inizio alla fine e mandano sette giocatori in doppia cifra. Bastano 24 minuti a Victor Wembanyama per andare in doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi, mentre tra i Jazz si salva solo Lauri Markkanen (22 punti e 8 rimbalzi)
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DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-118
Deni Avdija fa un po’ ciò che vuole in attacco e chiude con 28 punti e 5 assist, Donovan Clingan domina nel pitturato con 17 punti e 18 rimbalzi e i Blazers passano a Denver. Per i Nuggets ci sono 35 punti di Jamal Murray e 26 di Nikola Jokic, ma la squadra cala vistosamente alla distanza e incappa in una dolorosa sconfitta casalinga
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LOS ANGELES LAKERS-MIAMI HEAT 138-117
Bastano pochi minuti ai Lakers per prendere in mano le redini della sfida con Miami e quindi dare lo strappo decisivo già dopo l’intervallo lungo. A guidare i padroni di casa è come sempre Luka Doncic, autore di un’altra grande prova da 42 punti, 13 assist e 7 rimbalzi, mentre agli Heat servono a poco i 30 punti, 12 rimbalzi e 7 assist di uno Giannis Antetokounmpo comunque molto positivo. Nemmeno un minuto in campo invece per Simone Fontecchio, che osserva i compagni perdere seduto in panchina
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GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 116-113
Ci pensa Steph Curry, autore di una prova da 34 punti e 7 assist e dei tiri liberi che nel finale chiudono la contesa, a regalare a Golden State la vittoria in volata su Phoenix. Devin Booker risponde all’ex compagno di nazionale con una prestazione da 26 punti, ma i Suns si devono arrendere nel finale punto a punto
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L.A. CLIPPERS-TORONTO RAPTORS 118-125
Brutto scivolone casalingo per i Clippers, che all’inizio del 4° quarto sono a +13 ma crollano nell’ultimo parziale di gioco e non sfruttano a dovere la prestazione da 26 punti di Kobe Sanders. I Raptors giocano invece una gara pigra fino al 3° quarto, ma poi cambiano marcia e grazie soprattutto ai 27 punti di Immanuel Quickley e ai 26 di RJ Barrettcolgono una preziosa vittoria in trasferta
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming NOW Cavs-Thunder (commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua)