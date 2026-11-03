Deni Avdija fa un po’ ciò che vuole in attacco e chiude con 28 punti e 5 assist, Donovan Clingan domina nel pitturato con 17 punti e 18 rimbalzi e i Blazers passano a Denver. Per i Nuggets ci sono 35 punti di Jamal Murray e 26 di Nikola Jokic, ma la squadra cala vistosamente alla distanza e incappa in una dolorosa sconfitta casalinga

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