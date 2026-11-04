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Giannis Antetokounmpo elogia Doncic: "Il più grande realizzatore di sempre"

NBA
©Getty

Dopo i 42 punti segnati contro i Miami Heat, arrivati 24 ore dopo i 45 segnati ai Toronto Raptors, arrivano importanti elogi per Luka Doncic. A parlare è Giannis Antetkounmpo, nuova stella degli Heat: "Luka è uno dei migliori realizzatori che abbiano mai giocato a basket, se non il migliore. Adesso? Non solo adesso, ma di tutti i tempi"

Che Luka Doncic sia uno dei migliori realizzatori dell’NBA attuale è un’evidenza, così come lo sloveno sia a tutti gli effetti uno dei più grandi interpreti nella storia recente del gioco. Ma quando certe parole arrivano da un collega altrettanto forte come Giannis Antetokounmpo fa un certo effetto: "Luka è uno dei migliori realizzatori che abbiano mai giocato a basket, se non il migliore".

 

Il greco, reduce dalla sconfitta dei suoi Miami Heat sul campo dei Los Angeles guidati dai 42 punti dello sloveno, aggiunge ancora, incalzato da un cronista: “Adesso? Non solo adesso, ma di tutti i tempi. Credo che alcuni abbiano paura di dirlo, ma lui deve essere al vertice”.

 

Un elogio di un certo spessore, arrivato da una stella da oltre 22mila punti in carriera in NBA come Antetokounmpo, che sta faticando in questo nuovo inizio con gli Heat. Sta invece volando Doncic, con due quarantelli in 24 ore (45 la notte precedente ai Toronto Raptors, ndr), che viaggia a 38.8 punti di media e che per la quinta gara in fila era a oltre 20 all’intervallo, roba che ai Lakers non vedevano da Kobe Bryant nel 2007.

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