Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Debutto vincente per Saliou Niang con LSU: 14 punti e 14 rimbalzi contro New Orleans

NBA
©Getty

Esordio ufficiale per Saliou Niang in NCAA: l'azzurro ha brillato nella prima partita di LSU contro New Orleans, liquidata con un netto 100-57. Per l'ex di Virtus Bologna e Trento una solida doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi, a cui ha aggunto 5 assist e 6 palle rubate, mostrando tutti i suoi istinti e la sua maturità

Ha dovuto attendere un bel po’ per avere il via libera ma alla fine Saliou Niang ha potuto fare il suo debutto nel College Basket NCAA. L’azzurro classe 2004 è stato tra i protagonisti del larghissimo successo di LSU per 100-57 contro New Orleans nell’opener stagionale al Pete Maravich Assembly Center.

 

Impressionante la prova a tutto campo di Niang che ha chiuso con 14 punti (5 su 7 al tiro), 14 rimbalzi, 5 assist, 6 palle rubate e soltanto una persa, mettendo in mostra istinti, visione di gioco e una certa maturità affinata nelle esperienze con Trento e Virtus Bologna.

 

Il talento italiano, seconda scelta dei Cleveland Cavaliers al Draft 2025 con la numero 58, ha impressionato coach Will Wade: “Penso che Saliou Niang sia stato straordinario, soprattutto per quanto riguarda la sua pressione difensiva. Fa tantissime cose che ti aiutano a vincere. È un passatore incredibile. Lo avete visto, fa funzionare tutto il pressing. Non si riesce a rimettere la palla in gioco contro di lui”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Brown: "Maxey ci sta guidando, è la sua squadra"

NBA

Dopo la netta vittoria per 126-105 contro i Chicago Bulls, Jaylen Brown ha ribadito di fronte...

Giannis: "Doncic miglior realizzatore di sempre"

NBA

Dopo i 42 punti segnati contro i Miami Heat, arrivati 24 ore dopo i 45 segnati ai Toronto...

LeBron beve un sorso di vino tra il pubblico

NBA

Episodio curioso durante la sfida tra Sixers e Bulls, LeBron James finisce fuori dal campo sullo...

Super esordio stagionale a Duke per Dame Sarr

NBA

La seconda stagione di Dame Sarr a Duke si apre al meglio, perché nella larga vittoria 84-50 su...

Doppio tecnico e espulsione per Green. VIDEO

NBA

A inizio del 3° quarto della partita contro Phoenix, con i suoi Warriors sotto 67-57, Draymond...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS