Esordio ufficiale per Saliou Niang in NCAA: l'azzurro ha brillato nella prima partita di LSU contro New Orleans, liquidata con un netto 100-57. Per l'ex di Virtus Bologna e Trento una solida doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi, a cui ha aggunto 5 assist e 6 palle rubate, mostrando tutti i suoi istinti e la sua maturità

Ha dovuto attendere un bel po’ per avere il via libera ma alla fine Saliou Niang ha potuto fare il suo debutto nel College Basket NCAA. L’azzurro classe 2004 è stato tra i protagonisti del larghissimo successo di LSU per 100-57 contro New Orleans nell’opener stagionale al Pete Maravich Assembly Center.

Impressionante la prova a tutto campo di Niang che ha chiuso con 14 punti (5 su 7 al tiro), 14 rimbalzi, 5 assist, 6 palle rubate e soltanto una persa, mettendo in mostra istinti, visione di gioco e una certa maturità affinata nelle esperienze con Trento e Virtus Bologna.

Il talento italiano, seconda scelta dei Cleveland Cavaliers al Draft 2025 con la numero 58, ha impressionato coach Will Wade: “Penso che Saliou Niang sia stato straordinario, soprattutto per quanto riguarda la sua pressione difensiva. Fa tantissime cose che ti aiutano a vincere. È un passatore incredibile. Lo avete visto, fa funzionare tutto il pressing. Non si riesce a rimettere la palla in gioco contro di lui”.