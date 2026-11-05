NBA, risultati della notte: San Antonio vince il derby, Philadelphia non si fermaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
In una notte da 14 partite, spicca la stella di Victor Wembanyama che guida gli Spurs alla vittoria in volata su Dallas col suo nuovo massimo in carriera da 52 punti con 24 rimbalzi e 8 stoppate. Philadelphia vince a Detroit e si prende la vetta solitaria della Eastern Conference, mentre a Ovest sono i Blazers in vetta dopo il successo su Phoenix. Shai Gilgeous-Alexander batte ancora Cleveland con altri 42 punti, Doncic ne mette 40 nel successo dei Lakers su Sacramento. Klay Thompson segna a un secondo dalla fine e regala a Miami il successo al supplementare sul campo dei Clippers. Di seguito racconto e highlights delle 14 partite della notte
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-PHILADELPHIA 76ERS 106-112
Il massimo stagionale da 30 punti di Jaylen Brown spinge Philadelphia al quinto successo consecutivo, prendendosi il primo posto a Est proprio davanti a Detroit — l’unica squadra capace di batterli in questo ottimo inizio di stagione. L’ex Celtic mette la firma anche su una stoppata chiave nell’ultimo minuto di gioco, accompagnato dai 26+15 di Joel Embiid per sopperire al minimo stagionale da 19 di Tyrese Maxey. Ai padroni di casa non bastano i 26 con 11 assist di Cade Cunningham e i 27 di Duncan Robinson. Per LeBron James (13 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) anche il canestro numero 16.000 della sua infinita carriera
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WASHINGTON WIZARDS-ATLANTA HAWKS 105-120
Continua l’ottimo momento di forma di Nickeil Alexander-Walker, che con 26 punti guida Atlanta al successo contro l’ex Trae Young, che alla prima gara contro la squadra che è stata sua fino allo scorso anno chiude con 18 punti. Gli Hawks però rimangono sempre avanti dal primo quarto in poi scappando via con un parziale di 13-0 nel secondo quarto, senza più voltarsi indietro
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BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 109-102
In una serata senza Jayson Tatum tenuto a riposo, i Celtics sprecano 22 punti di vantaggio facendosi rimontare dai Bucks, ma trovano lo spunto finale con un parziale di 12-5 propiziato dai 25 di Paul George e i 24 di Derrick White. I Bucks, arrivati alla settima sconfitta nelle prime otto gare stagionali, si svegliano tardi e non sfruttano i 25 punti di Tyler Herro, di cui 18 arrivati solamente nel terzo quarto per rimettere in discussione la partita
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BROOKLYN NETS-CHARLOTTE HORNETS 114-104
Secondo successo stagionale per i Nets, che con i soliti ventelli di Michael Porter Jr (26 con 10 rimbalzi) e Julius Randle (22) hanno ragione degli Hornets. Il debutto stagionale di Kon Knueppel finisce dopo appena 6 minuti, sentendo un dolore alla gamba sinistra che lo costringe a uscire. I 28 di Naz Reid e i 22 di Grayson Allen non evitano il quinto ko consecutivo di Charlotte, anche perché Brandon Miller si ferma a quota 10
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NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 135-105
I campioni in carica tornano al 50% di vittorie con una larghissima vittoria ai danni dei Bulls, toccando anche il +44 nel corso del match. Jalen Brunson ne mette 33 per infliggere a Chicago la sesta sconfitta consecutiva in una partita senza alcuna storia, nella quale i Knicks pareggiano il loro record per punti nel primo tempo (84). Gli ospiti si fermano ai 14 punti realizzati da Tre Jones e Jaylin Sellers con ampio garbage time
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OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS 124-116
Secondo successo in tre giorni per i Thunder ai danni dei Cavs, guidati ancora una volta da Shai Gilgeous-Alexander. Dopo i 43 punti di due giorni fa a Cleveland, il due volte MVP ne realizza altri 42 per spingere i suoi al successo, toccando anche il +25 nel secondo quarto prima di un tentativo di rimonta fallito da parte degli ospiti, guidati dai 27 punti di Donovan Mitchell ma tornando solamente a -6 nell’ultimo minuto di gioco
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MEMPHIS GRIZZLIES-INDIANA PACERS 103-107
Secondo ko consecutivo per i Grizzlies, che vengono battuti in volata dai Pacers finalmente vicini alla loro forma completa. È una tripla di Aaron Nesmith a far girare la partita dalla parte di Indiana, che ritrova buona parte dei suoi titolari e viene guidata dai 22 di Andrew Nembhard insieme ai 20 di Pascal Siakam. Ai padroni di casa, invece, non servono i 23 punti a testa di Ty Jerome e Cedric Coward in una gara in cui nessuna delle due squadre è andata avanti in doppia cifra
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HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 107-117
Successo importante per i T’Wolves, che con un ultimo quarto da 35-23 riescono a fermare una delle migliori squadre di questo inizio di stagione come i Rockets. La tripla doppia di Alperen Sengun (17 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) viene respinta dalle prove di Ayo Dosunmu (21 punti), LaMelo Ball (12 dei suoi 20 punti nel quarto periodo) e Jonathan Kuminga (16), decisivi nel finale punto a punto per il successo di Minnesota
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DENVER NUGGETS-TORONTO RAPTORS 128-109
Denver tira il fiato con la vittoria dallo scarto più ampio della sua giovane stagione, guidata ovviamente dalla terza tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) e altri sei compagni in doppia cifra. Un terzo quarto da 41-15 spacca definitivamente in due la partita dopo che Toronto era andata avanti all’intervallo con 22 punti di RJ Barrett, senza riuscire a evitare la terza sconfitta in quattro partite
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PHOENIX SUNS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 119-132
Quinto successo consecutivo in trasferta per i caldissimi Blazers, che con questo successo firmano la loro miglior partenza stagionale di questo secolo. Damian Lillard segna 25 punti e Donovan Clingan ne aggiunge 24, ispirati dalla doppia doppia da 21 punti e 12 assist di Deni Avdija capitalizzando su un parziale di 43-25 nel secondo quarto. I Suns sempre più in crisi non vanno oltre i 33 di Devin Booker, perdendo però la quinta gara su sei in questo difficile inizio di stagione
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NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 120-113 OT
Serve un tempo supplementare ai Pelicans per avere ragione dei Jazz, rimontando da -13 nel quarto periodo per conquistare la quarta vittoria consecutiva e tornare al 50%. Zion Williamson ne segna 23 tutti dopo l’intervallo, ma sono i 22 di Saddiq Bey (di cui 6 in fila nel finale dell’overtime) a spingere New Orleans al successo. Utah ha 39 punti da Keyonte George, che era andato a segno sull’ultimo possesso dei regolamentari ma quando il cronometro era già andato a zero, cancellando il buzzer beater davvero per una questione di pochi centesimi di secondo
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SAN ANTONIO SPURS-DALLAS MAVERICKS 112-111
Nella partita più bella della notte spicca la stella di Victor Wembanyama, che spinge gli Spurs al sesto successo consecutivo nei derby texani contro Dallas. Il francese firma il suo massimo in carriera da 52 punti, aggiungendo anche 24 rimbalzi e 8 stoppate dopo un primo tempo da 29-15-5 mai visto nella storia della NBA. È suo anche il tiro libero che spezza la parità a 24 secondi dalla fine dopo averne sbagliati 4 in fila (19/23 per lui alla fine). Un’ottima difesa finale permette poi ai vice-campioni di chiudere i conti, rendendo inutili i 29 di Kyrie Irving e i 22 di Naji Marshall, in una serata in cui Cooper Flagg chiude con 19 punti, 10 rimbalzi e 5 assist con 7/19 al tiro
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SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 103-116
La terza partita consecutiva con almeno 40 punti di Luka Doncic basta e avanza ai Lakers per avere ragione dei Kings e conquistare la settima vittoria su nove gare disputate in questo inizio di stagione. Con i suoi 308 punti in 8 partite, Doncic ha superato anche i 303 di Michael Jordan nel 1988-89, piazzandosi solo alle spalle degli irraggiungibili record di Wilt Chamberlain (418 nel 1962-63). Il rookie Darius Acuff Jr è il migliore dei Kings con 22 punti e 12 assist, ma non evita il 7° ko in 8 gare disputate
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LA CLIPPERS-MIAMI HEAT 116-117 OT
È una tripla dall’angolo di Klay Thompson a un secondo dalla fine del supplementare a regalare a Miami una vittoria importantissima sul campo dei Clippers. Il veterano chiude con 30 punti e 8/17 dall’arco, dietro solo ai 35 di Bam Adebayo e insieme ai 27 punti, 14 rimbalzi e 6 assist di Giannis Antetokounmpo, autore anche di una stoppata cruciale su Rui Hachimura nel finale. I Clippers non vanno oltre i 26 di Darius Garland e i 21 di Hachimura, subendo la settima sconfitta consecutiva (peggior striscia in NBA)
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Assolutamente da non perdere oggi la sfida tra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks, in replica su Sky Sport Basket alle 13 e alle 17 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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