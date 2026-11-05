Introduzione

In una notte da 14 partite, spicca la stella di Victor Wembanyama che guida gli Spurs alla vittoria in volata su Dallas col suo nuovo massimo in carriera da 52 punti con 24 rimbalzi e 8 stoppate. Philadelphia vince a Detroit e si prende la vetta solitaria della Eastern Conference, mentre a Ovest sono i Blazers in vetta dopo il successo su Phoenix. Shai Gilgeous-Alexander batte ancora Cleveland con altri 42 punti, Doncic ne mette 40 nel successo dei Lakers su Sacramento. Klay Thompson segna a un secondo dalla fine e regala a Miami il successo al supplementare sul campo dei Clippers. Di seguito racconto e highlights delle 14 partite della notte