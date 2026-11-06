Introduzione
Ci pensano Steph Curry e il rookie Yaxel Lendeborg a trascinare gli Warriors ad un eccellente secondo tempo, che basta per lasciare indietro e poi battere una Miami che dopo l’intervallo lungo crolla in maniera drastica. Sesta vittoria consecutiva per Golden State, che riprende quota nella classifica dell’Ovest. Agli Heat non bastano nemmeno le doppie doppie per punti e rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Vittoria netta anche per Phoenix, che controOrlando controlla fin dai primi possessi e guidata da un ottimo Devin Booker e interrompe così una striscia di quattro sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
PHOENIX SUNS-ORLANDO MAGIC 117-104
I Suns arrivano alla gara interna con Orlando con alle spalle una striscia di 4 sconfitte consecutive, ma partono subito forte, chiudono a +12 il primo tempo e nella seconda metà di gara vanno anche sul +30 per poi amministrare il vantaggio fino alla sirena finale. Serata da 24 punti per Dillon Brooks, mentre Miles Bridges aggiunge la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Doppia doppia anche per Wendell Carter Jr., che con 27 punti e 13 rimbalzi è l’unico a salvarsi tra i Magic
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BOOKER DETTA IL RITMO
A indirizzare da subito la partita sui binari prescelti da Phoenix ci pensa Devin Booker, più che mai leader della squadra e autore di un primo tempo quasi perfetto con 23 punti. I suoi punti alla fine saranno 30 con anche 8 assist e 4/8 al tiro dalla lunga distanza
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GOLDEN STATE WARRIORS-MIAMI HEAT 120-100
È il 3° quarto, in cui i padroni di casa danno lo strappo poi decisivo chiudendo con un parziale di 38-23, a decidere la sfida fin lì assai equilibrata tra Warriors e Heat. A fare la differenza è il confronto tra le rispettive panchine, con la second unit di Golden State che surclassa quella avversaria 53-27 mandando a segno ben 6 giocatori. A Miami, invece, servono a poco i 22 punti di Davion Mitchell, perché dopo l’intervallo lungo i ragazzi di coach Erik Spoelstra crollano. Ancora zero minuti in campo per Simone Fontecchio
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CI PENSA CURRY
A trascinare Golden State verso la 6^ vittoria consecutiva ci pensa ancora una volta Steph Curry, che segna 22 dei suoi 29 punti totali nel secondo tempo, quando gli Warriors cambiano marcia e affondando Miami sulle spalle del loro uomo simbolo, protagonista di un avvio di stagione eccellente
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GIANNIS E BAM NON BASTANO
Alla fine sia Giannis Antetokounmpo (20 punti e 14 rimbalzi) che Bam Adebayo (18 punti e 10 rimbalzi) vanno in doppia doppia, ma il duo di stelle degli Heat non riesce a dominare il pitturato come dovrebbe e alla fine il conteggio dei punti segnati in area dice 50-32 per Golden State e condanna Miami alla sconfitta
LA CLASSIFICA A EST
Philadelphia continua la sua corsa solitaria a Est, mentre la sconfitta a Phoenix allontana i Magic anche dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
I sorprendenti Blazers restano in testa alla Western Conference, dove la 6^ vittoria di fila riporta Golden State nella zona tra il play-in e l'accesso diretto ai playoff