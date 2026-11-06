Introduzione

Ci pensano Steph Curry e il rookie Yaxel Lendeborg a trascinare gli Warriors ad un eccellente secondo tempo, che basta per lasciare indietro e poi battere una Miami che dopo l’intervallo lungo crolla in maniera drastica. Sesta vittoria consecutiva per Golden State, che riprende quota nella classifica dell’Ovest. Agli Heat non bastano nemmeno le doppie doppie per punti e rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Vittoria netta anche per Phoenix, che controOrlando controlla fin dai primi possessi e guidata da un ottimo Devin Booker e interrompe così una striscia di quattro sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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