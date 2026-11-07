Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

NBA, applausi, fischi e soli 8 punti: lo strano ritorno di LeBron James a Cleveland

NBA
©Getty

LeBron James ha giocato per la prima volta da membro dei Philadelphia 76ers sul campo dei "suoi" Cleveland Cavaliers, con i tifosi che lo hanno accolto con applausi al momento dell’annuncio dei quintetti ma anche fischi quando ha toccato il pallone in campo. Per lui e per i Sixers una serata da dimenticare, perdendo nettamente e con appena 8 punti realizzati — come non gli capitava in Ohio da oltre 20 anni. “So di non aver giocato per niente bene stasera” ha detto dopo la partita

È stato un ritorno strano quello di LeBron James a Cleveland per la prima volta con la maglia dei Philadelphia 76ers. Dopo la decisione in estate di non tornare ai Cavaliers per la terza volta ma di unirsi ai Sixers per dare la caccia al titolo, i tifosi dei Cavs gli hanno riservato un’accoglienza ambivalente: al momento dell’annuncio del suo nome in quintetto è stato accolto da applausi, mentre ogni volta che ha toccato il pallone nel primo tempo è stato preso di mira da fischi, per non fargli dimenticare che comunque è un avversario. Da parte sua James ha avuto un atteggiamento piuttosto indifferente nei confronti dei suoi ex tifosi, ben diverso dalla visita dello scorso gennaio quando si commosse per un video tributo da parte della franchigia.

Approfondimento

NBA, LeBron si commuove per il video-tributo a Cleveland

LeBron sotto quota 10 a Cleveland dopo oltre 20 anni

Il campo, però, ha detto ben altro. James ha disputato una delle gare peggiori della sua infinita carriera, chiudendo con appena 8 punti e 3/12 al tiro (di cui 0/4 da tre) e ben 6 palle perse in 32 minuti, riempiendo il tabellino con 7 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi e una stoppata. Si tratta solamente della decima occasione in cui non raggiunge la doppia cifra per punti e per trovare l’ultima volta in cui ha segnato meno di 10 punti a Cleveland bisogna tornare al 29 dicembre 2004, alla vigilia del suo 20° compleanno - ben 396 partite fa.

Approfondimento

LeBron la passa: striscia da 10 punti chiusa

James: "Ho visto di tutto tornando qui, oggi non ho giocato bene"

Dopo la partita James ha ammesso di aver faticato: "So di non aver giocato per niente bene stasera. Non ho trovato un buon ritmo in attacco, con troppe palle perse per colpa mia. Stasera non siamo stati al nostro meglio, ma se mi avessero detto che avremmo vinto 8 delle prime 10 stagionali, ci avrei messo la firma". Per quanto riguarda l’accoglienza da parte dei suoi ex tifosi (ai quali farà visita anche il prossimo 1 marzo), James è stato ancora una volta piuttosto indifferente: "Nulla può essere peggio del 2 dicembre 2010" ha detto, facendo riferimento al suo primo ritorno da avversario con la maglia dei Miami Heat, in cui venne subissato di fischi ma ne mise 38 nella larga vittoria dei suoi. "Ho visto le profondità dell’inferno e i punti più alti del paradiso. Perciò tutto quello che sta nel mezzo è una passeggiata".

Approfondimento

I Sixers volano, ma LeBron frena: "È presto"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

LeBron: fischi e 8 punti al ritorno a Cleveland

NBA

LeBron James ha giocato per la prima volta da membro dei Philadelphia 76ers sul campo dei "suoi"...

Doncic: altri 53 punti, 4^ in fila sopra quota 40

NBA

Era dai tempi di Kobe Bryant che un giocatore dei Lakers non segnava almeno 40 punti per quattro...

Doncic segna da metà campo, Springsteen incredulo

NBA

A risvegliare i Lakers dopo un primo tempo letargico ci ha pensato un canestro irreale di Luka...

Kristaps Porzingis annuncia il ritiro a 31 anni

NBA

Con un messaggio sui social, Kristaps Porzingis ha annunciato il ritiro dal basket a 31 anni dopo...

Kolek definisce Taylor Swift "la tifosa più finta"

NBA

In una diretta streaming con Miles McBride, Tyler Kolek dei New York Knicks aveva definito Taylor...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS