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NBA, i Sixers hanno il miglior record della lega, ma LeBron frena: "È ancora presto"

NBA
©Getty

I Philadelphia 76ers hanno "vendicato" l’unica sconfitta stagionale subita per mano dei Detroit Pistons andando a vincere in Michigan, salendo a un record di 8-1 che è il migliore di tutta la lega. Nelle altre cinque occasioni in cui una squadra di LeBron James ha vinto sette delle prime otto gare stagionali è sempre arrivata in finale, ma il Re ha voluto abbassare le aspettative: "È troppo presto per parlare di Finals"

Con la vittoria di questa notte sul campo dei Detroit Pistons, i Philadelphia 76ers sono saliti a un record di 8 vittorie e una sconfitta, il migliore di tutta la NBA (solo Portland può pareggiare con un record di 6-1). Un successo che vendica l’unico ko subito finora da LeBron James e compagni proprio per mano della squadra del Michigan, e che vale anche il quarto successo su quattro in trasferta fino a questo momento. È la quinta volta che accade nella storia dei Sixers: in tutti i quattro precedenti la squadra è poi arrivata in finale, tra cui l’ultima volta nel 2000-01 guidata da Allen Iverson. Curiosamente, è anche la quinta volta che una squadra di LeBron James comincia la stagione con 7 vittorie e una sconfitta, e in tutte le altre quattro occasioni è poi arrivato in finale (vincendo nel 2012, 2016 e 2020 e perdendo solo nel 2017).

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James: "È solo il 4 novembre, ma siamo una buona squadra"

Quindi è già tutto deciso? Sixers in finale? "È fin troppo presto per parlare di Finals o cose del genere quando siamo al 4 novembre" ha sentenziato James, che contro i Pistons ha raggiunto quota 16.000 canestri segnati in carriera. "Dobbiamo continuare a credere in quello che vogliamo fare. Siamo una buona squadra e ci troviamo bene l’uno con l’altro, apprezzando la reciproca compagnia. Le altre squadre in cui sono stato avevano grande continuità nella stagione, con pochi passi indietro. A noi può ancora succedere, ma questa squadra ha quei tratti che ho avuto nelle altre occasioni". I Sixers proveranno a rimanere imbattuti anche a Cleveland, facendo visita ai Cavs contro i quali hanno già vinto in stagione rimontando da -29, in una gara sempre molto speciale per King James.

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