È un’autentica battaglia quella tra Warriors e Magic e a risolverla dopo un supplementare è uno Steph Curry ancora una volta stellare e autore di una prova da 41 punti, di cui 19 arrivano tra il 4° quarto e l’overtime, quando la partita viene decisa da un punto a punto che premia Golden State. A Orlando non basta un Franz Wagner da 30 punti, 11 assist e 6 rimbalzi, anche perché il tedesco rimane a secco nel supplementare e gli ospiti devono così concedere ai ragazzi di Steve Kerr la 7^ vittoria consecutiva

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