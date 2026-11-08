Introduzione
Nella riedizione delle ultime finali della Eastern Conference i Knicks passano a Cleveland guidati dal solito Jalen Brunson. Vittoria, la 7^ consecutiva, al supplementare per Golden State su Orlando, battuta grazie ad un’altra prestazione eccellente di Steph Curry. Sono invece 8 le vittorie consecutive per San Antonio, che domina in trasferta a Portland. Denver batte Indiana nella partita giocata a città del Messico, mentre Atlanta soffre ma ha la meglio di Brooklyn in volata e Oklahoma City travolge Washington. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 97-109
La riedizione delle ultime finali della Eastern Conference dura di fatto un quarto, perché già nella seconda frazione di gioco i Knicks prendono il largo e comandano fino alla fine. A trascinare i campioni NBA in carica è ancora una volta Jalen Brunson, che proprio nel 2° quarto segna 18 punti consecutivi e chiude a quota 31, mentre Karl-Anthony Towns va in doppia doppia con 29 punti e 13 rimbalzi. Ai Cavs non basta invece un Donovan Mitchell da 37 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
INDIANA PACERS-DENVER NUGGETS 102-114
Tutto facile per i Nuggets, che nella cornice di Città del Messico hanno bisogno di fare il minimo indispensabile per battere Indiana. Nikola Jokic sfiora l’ennesima tripla doppia della carriera con 19 punti, 13 rimbalzi e 8 assist mentre per i Pacers l’unica nota positiva riguarda Pascal Siakam, migliore dei suoi con 23 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-BROOKLYN NETS 124-121
Ci vogliono un ottimo 4° quarto, in cui viene recuperato uno svantaggio in doppia cifra, e un Jalen Johnson da 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist agli Hawks per battere Brooklyn in volata. I Nets giocano una ottima partita, mandando ben 6 giocatori in doppia cifra, e hanno 18 punti in uscita dalla panchina dal rookie Mikel Brown Jr., ma si bloccano in attacco nel finale punto a punto
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKLAHOMA CITY THUNDER-WASHINGTON WIZARDS 114-75
Serata di relax per i Thunder, che tengono Washington ad un misero 29.6% complessivo dal campo e al 16.3% da tre e dominano già dal 1° quarto. Shai Gilgeous-Alexander chiude con 30 punti e 9 assist in meno di 29 minuti giocati e Oklahoma City si può anche godere un Jared McCain da 19 punti in uscita dalla panchina
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
GOLDEN STATE WARRIORS-ORLANDO MAGIC 126-119 (OT)
È un’autentica battaglia quella tra Warriors e Magic e a risolverla dopo un supplementare è uno Steph Curry ancora una volta stellare e autore di una prova da 41 punti, di cui 19 arrivano tra il 4° quarto e l’overtime, quando la partita viene decisa da un punto a punto che premia Golden State. A Orlando non basta un Franz Wagner da 30 punti, 11 assist e 6 rimbalzi, anche perché il tedesco rimane a secco nel supplementare e gli ospiti devono così concedere ai ragazzi di Steve Kerr la 7^ vittoria consecutiva
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-HOUSTON ROCKETS 102-99
È Devin Booker a rompere l’equilibrio tra Suns e Rockets, segnando 7 dei suoi 24 punti totali negli ultimi 4 minuti e lanciando così Phoenix alla vittoria in volata. Vittoria in volata che arriva anche grazie all’errore finale dell’ex di serata Kevin Durant, fischiatissimo dai tifosi di Phoenix, che non segna la tripla del possibile supplementare e chiudendo quindi con un errore la prestazione comunque da doppia doppia con 21 punti e 10 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS 103-125
Prova di forza degli Spurs, che a Portland scappano nel 2° quarto e ottengono una larga vittoria, l’ottava consecutiva per San Antonio. Victor Wembanyama gioca 24 minuti e chiude con 29 punti e 7 rimbalzi, mentre i Blazers pagano prima di tutto la serataccia al tiro dalla lunga distanza (9/35 di squadra) e vengono surclassati a rimbalzo (51-38)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LE CLASSIFICHE A EST E A OVEST
Queste le classifiche della Eastern Conference e della Western Conference dopo le partite della notte