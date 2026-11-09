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NBA, Giannis risponde a Rivers: "Non è il mio allenatore, è una cosa da pazzi"

NBA

Due giorni fa Doc Rivers, suo allenatore a Milwaukee fino alla scorsa primavera, aveva parlato di lui come di un giocatore con poca intelligenza cestistica e lo aveva accusato di volersene andare dai Bucks ma di non avere il coraggio di chiedere una trade per non recitare la parte del cattivo con i tifosi. E nella notte, dopo la vittoria di  Miami a Sacramento, Giannis Antetokounmpo ha risposto al suo ex coach

RIVERS: "GIANNIS? NON HA INTELLIGENZA CESTISTICA"

Doc Rivers era andato giù pesante due giorni fa, quando ospite del podcast di Bill Simmons gli era stato chiesto di parlare del suo periodo a Milwaukee e del rapporto con Giannis Antetokounmpo: "Giannis voleva andarsene, ma non voleva chiedere la cessione per non fare la figura del cattivo. In campo non era facile da incastrare: è bravo a passare il pallone ma non ha grande intelligenza cestistica. Avrei voluto che imparasse a eseguire". Un giudizio netto, sia dal punto di vista tecnico che da quello personale, che non poteva lasciare indifferente il diretto interessato. E Antetokounmpo, sollecitato dai cronisti dopo la vittoria dei suoi Heat a Sacramento, ha provato a rispondere a quello che solo pochi mesi fa era il suo allenatore. 

La replica di Giannis

"Non è il mio allenatore" ha sbuffato uno Giannis evidentemente risentito per le parole di Rivers, "il mio allenatore è coach Spo, ma lui è stato un allenatore con cui ho lavorato in passato". Difficile per Antetokounmpo trovare un modo per replicare ai giudizi sprezzanti di Rivers: "Sono senza parole, dovreste chiedere conto a lui di quelle parole, io non c'entro e penso che sia una cosa da pazzi". La palla, quindi, passa virtualmente di nuovo nelle mani di Rivers, nell'attesa di vedere se arriveranno delle scuse oppure se l'ex coach anche di Boston e Philadelphia manterrà la posizione presa. 

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