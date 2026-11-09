Due giorni fa Doc Rivers, suo allenatore a Milwaukee fino alla scorsa primavera, aveva parlato di lui come di un giocatore con poca intelligenza cestistica e lo aveva accusato di volersene andare dai Bucks ma di non avere il coraggio di chiedere una trade per non recitare la parte del cattivo con i tifosi. E nella notte, dopo la vittoria di Miami a Sacramento, Giannis Antetokounmpo ha risposto al suo ex coach

Doc Rivers era andato giù pesante due giorni fa, quando ospite del podcast di Bill Simmons gli era stato chiesto di parlare del suo periodo a Milwaukee e del rapporto con Giannis Antetokounmpo: "Giannis voleva andarsene, ma non voleva chiedere la cessione per non fare la figura del cattivo. In campo non era facile da incastrare: è bravo a passare il pallone ma non ha grande intelligenza cestistica. Avrei voluto che imparasse a eseguire". Un giudizio netto, sia dal punto di vista tecnico che da quello personale, che non poteva lasciare indifferente il diretto interessato. E Antetokounmpo, sollecitato dai cronisti dopo la vittoria dei suoi Heat a Sacramento, ha provato a rispondere a quello che solo pochi mesi fa era il suo allenatore.