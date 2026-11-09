Introduzione

Anche senza Luka Doncic, lasciato precauzionalmente a riposo per un dolore alla schiena, i Lakers sbancano Detroit grazie ad un grande Austin Reaves. Vittorie in trasferta anche per Sixers e Heat, che faticano più del previsto ma passano comunque a Chicago e a Sacramento. Tutto facile invece per i Celtics a Milwaukee e per Dallas in casa contro Brooklyn, mentre i Clippers battono New Orleans e interrompono così una striscia aperta di 7 sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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