Introduzione
Anche senza Luka Doncic, lasciato precauzionalmente a riposo per un dolore alla schiena, i Lakers sbancano Detroit grazie ad un grande Austin Reaves. Vittorie in trasferta anche per Sixers e Heat, che faticano più del previsto ma passano comunque a Chicago e a Sacramento. Tutto facile invece per i Celtics a Milwaukee e per Dallas in casa contro Brooklyn, mentre i Clippers battono New Orleans e interrompono così una striscia aperta di 7 sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CHICAGO BULLS-PHILADELPHIA 76ERS 121-127
Ci vuole il miglior LeBron James visto fin qui in maglia Sixers e protagonista di una prestazione da 22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, aiutato da Jaylen Brown (29 punti) e Tyrese Maxey (27) ai Sixers per battere i Bulls al termine di una partita assai più combattuta del previsto. Chicago manda 6 giocatori in doppia cifra e si arrende solo in volata
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DETROIT PISTONS-LOS ANGELES LAKERS 116-121
Non c’è Luka Doncic, lasciato a riposo per un dolore alla schiena, ma a Detroit i Lakers partono fortissimo, vanno subito avanti di oltre 20 punti e trascinati da un Austin Reaves da 43 punti piazzano il colpo in trasferta. I Pistons pagano l’inizio molto pigro, si riportano in partita grazie ai due panchinari Daniss Jenkins (31 punti) e Kevin Huerter(24) ma non riescono a completare la loro rimonta
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 115-100
Tutto facile per Minnesota, che con i 26 punti di Ayo Dosunmu e i 24 di LaMelo Ball controlla fin dall’inizio la sfida con i Jazz. Per Utah la buona notizia della serata arriva dal rookie Darryn Peterson, che segna il suo career high con 26 punti
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DALLAS MAVERICKS-BROOKLYN NETS 130-93
Non c’è storia a Dallas, dove Cooper Flagg (25 punti e 12 assist) e Kyrie Irving (21 punti e 9/15 dal campo) guidano i Mavs ad una nettissima vittoria su Brooklyn. Poche le note positive per i Nets, che vengono surclassati a rimbalzo (46-30) e chiudono la gara con il 38.8% di squadra dal campo
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MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 97-117
Gara a senso unico anche a Milwaukee, dove i Celtics scappano già nel 2° quarto e non si fanno più riprendere. Boston ha 27 punti da un ottimo Paul George, che chiude tirando 11/18 dal campo, mentre ai Bucks servono poco i 27 segnati da Kyle Kuzma
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L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 139-123
Darius Garland (24 punti e 10 assist) e Brook Lopez (20 punti con 8/11 al tiro) trascinano i Clippers, che piazzano un parziale di 15-6 in apertura del 4° quarto, battono i Pelicans e interrompono così una striscia aperta di 7 sconfitte consecutive. New Orleans trova 26 punti da Trey Murphy e 25 a testa da Zion Williamson e Jeremiah Fears, ma l’attacco degli ospiti si inceppa proprio sul più bello
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SACRAMENTO KINGS-MIAMI HEAT 108-114
Vittoria più sofferta del previsto per gli Heat, che a Sacramento hanno bisogno di uno Giannis Antetokounmpo da 29 punti e 14 rimbalzi e di un Klay Thompson da 23 punti con 7/13 dalla lunga distanza per avere la meglio dei Kings. Ai padroni di casa non basta invece un’altra grande prova del rookie Darius Acuff, che chiude con la doppia doppia da 32 punti e 10 assist. Ancora zero minuti invece per Simone Fontecchio
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LE CLASSIFICHE A EST E A OVEST
Queste le classifiche aggiornate nella Eastern e nella Western Conference dopo i risultati della notte
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In replica oggi alle 11.30, 17.30 e 22 su Sky Sport Basket Milwaukee-Boston con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna