Sono passati ormai più di otto anni, ma a quanto pare Luka Doncic non ha ancora dimenticato quello che secondo lui è stato lo sgarro di Atlanta al Draft del 2018. Erano stati gli Hawks, infatti, a chiamarlo allora con la 3^ scelta assoluta, solo però per scambiarlo subito con Dallas e portarsi a casa Trae Young. E nella notte, durante la vittoria dei suoi Lakers alla State Farm Arena, lo sloveno non ha mancato di ricordare ai tifosi di casa che avrebbero potuto averlo nella loro squadra...
Le origini della storia tormentata tra Luka Doncic e gli Hawks risalgono al giugno del 2018, quando formalmente era stata proprio Atlanta a chiamarlo con la 3^ scelta assoluta solo per scambiarlo immediatamente con Dallas e ottenere in cambio la 5^ scelta, usata per chiamare Trae Young, e una scelta al Draft dell’anno successivo, poi rivelatasi la 10^ e utilizzata per portare in Georgia Cam Reddish. Da allora molte cose sono cambiate, comprese le squadre dello stesso Doncic, passato ai Lakers nella celebre trade del febbraio 2025, e di Young, spedito a Washington a gennaio di quest’anno. Eppure Doncic non sembra aver dimenticato lo sgarro del Draft 2018 e nella notte, mentre trascinava i suoi alla vittoria ad Atlanta sfiorando la tripla doppia con 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ha trovato anche il tempo di fare un po’ di trash talking con i tifosi seduti a bordo campo.
Luka, lo sgarro del Draft 2018 e i tifosi degli Hawks
È proprio Doncic, in un momento di pausa in campo, a provocare dei tifosi in prima fila dicendogli: “Avreste voluto tutti avermi in squadra, vero?”, al che i primi tifosi rispondono piccati con un “Ti avevamo” e un ancora più pepato “No, non ti volevamo: io non ti ho mai voluto in squadra”. Subito dopo, però, le certezze dei fan degli Hawks si incrinano quando un altro tifoso ammette “Io lo avrei voluto in squadra”. E Doncic, ringalluzzito, sottolinea nuovamente “Lo sapete che potevate avermi in squadra” e un altro tifoso ammette con amarezza: “Ha ragione”, concludendo un teatrino che promette di ripetersi ad ogni visita dello sloveno alla State Farm Arena di Atlanta.