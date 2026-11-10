Sono passati ormai più di otto anni, ma a quanto pare Luka Doncic non ha ancora dimenticato quello che secondo lui è stato lo sgarro di Atlanta al Draft del 2018. Erano stati gli Hawks, infatti, a chiamarlo allora con la 3^ scelta assoluta, solo però per scambiarlo subito con Dallas e portarsi a casa Trae Young. E nella notte, durante la vittoria dei suoi Lakers alla State Farm Arena, lo sloveno non ha mancato di ricordare ai tifosi di casa che avrebbero potuto averlo nella loro squadra...

Le origini della storia tormentata tra Luka Doncic e gli Hawks risalgono al giugno del 2018, quando formalmente era stata proprio Atlanta a chiamarlo con la 3^ scelta assoluta solo per scambiarlo immediatamente con Dallas e ottenere in cambio la 5^ scelta, usata per chiamare Trae Young, e una scelta al Draft dell’anno successivo, poi rivelatasi la 10^ e utilizzata per portare in Georgia Cam Reddish. Da allora molte cose sono cambiate, comprese le squadre dello stesso Doncic, passato ai Lakers nella celebre trade del febbraio 2025, e di Young, spedito a Washington a gennaio di quest’anno. Eppure Doncic non sembra aver dimenticato lo sgarro del Draft 2018 e nella notte, mentre trascinava i suoi alla vittoria ad Atlanta sfiorando la tripla doppia con 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ha trovato anche il tempo di fare un po’ di trash talking con i tifosi seduti a bordo campo.