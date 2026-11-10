A 5 minuti dalla fine della sfida tra Rockets e Nuggets Jamal Murray, migliore in campo con 38 punti, dalla lunetta riporta i suoi a -6, ma la rimonta per Denver è solo un’illusione perché i padroni di casa riprendono il controllo e con Kevin Durant (23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist) e Alperen Sengun (20 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e interrompono subito la striscia di due sconfitte consecutive aperta

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