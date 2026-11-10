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NBA, i risultati della notte: San Antonio domina i Suns, Lakers e Warriors in striscia

NBA

Introduzione

Un Victor Wembanyama a dir poco dominante trascina gli Spurs alla 9^ vittoria consecutiva travolgendo i Suns a Phoenix. Sono invece 8 le vittorie di fila per Golden State, che batte facilmente New Orleans, e 6 quelle dei Lakers, che ritrovano Luka Doncic e passano ad AtlantaAnthony Davis gioca una grande partita, ma Washington perde a Detroit, mentre Houston vince in casa contro Denver e Dallas, guidata dalle sue stelle Cooper Flagg e Kyrie Irving, la spunta in volata su IndianaTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

 

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Quello che devi sapere

CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 124-112

Sono Grayson Allen, autore di una prova da 27 punti con 6/12 da tre, e Naz Reid, che chiude in doppia doppia con 25 punti e 13 rimbalzi, a trascinare Charlotte alla bella vittoria interna su Cleveland. Gli Hornets scappano nella parte centrale della partita, i Cavs provano a ricucire nel 4° quarto ma è davvero troppo tardi per improvvisare una rimonta

 

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1/8

ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 114-124

Ad Atlanta i Lakers ritrovano Luka Doncic dopo una partita di riposo, partono forte e sulle spalle della tripla doppia sfiorata dallo sloveno con 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi strappano la loro 6^ vittoria di fila. Gli Hawks hanno 21 punti dal veterano CJ McCollum, ma pagano la partenza lenta e le 19 palle perse totali

 

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2/8
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DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 122-111

Non basta un sontuoso Anthony Davis da 44 punti, 13 rimbalzi e 16/21 dal campo agli Wizards per sbancare Detroit, anche perché i Pistons, già in versione rimaneggiata per via dei diversi infortuni, pescano le ottime serate di John Collins(24 punti e 10 rimbalzi) e di Daniss Jenkins e Duncan Robinson, autori di 22 punti a testa 

 

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3/8

TORONTO RAPTORS-MEMPHIS GRIZZLIES 102-118

Continua il sorprendente avvio di stagione dei Grizzlies, che sulle spalle di Ty Jerome (27 punti) e Cam Boozer (22 punti e 8 rimbalzi) passano a Toronto e ottengono così la loro 5^ vittoria in trasferta su 5 partite giocate fuori casa. I Raptors pagano invece le tantissime assenze per infortunio, provano ad aggrapparsi alla doppia doppia da 20 punti e 11 assist di Jamal Shead ma non riescono mai davvero ad entrare in partita

 

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4/8
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DALLAS MAVERICKS-INDIANA PACERS 125-122

È una palla persa di Andrew Nembhard a 3 secondi dalla fine a regalare a Dallas la vittoria in rimonta dopo che i Mavs erano stati sotto a lungo nel punteggio. I padroni di casa trovano la serata strepitosa delle loro due stelle, con Cooper Flagg che chiude con 43 punti, 10 rimbalzi e 6 assist Kyrie Irving che aggiunge altri 35 punti, mentre ai Pacers non bastano i 29 di Pascal Siakam e i 47 della panchina per sbancare l’American Airlines Center

 

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5/8

HOUSTON ROCKETS-DENVER NUGGETS 110-100

5 minuti dalla fine della sfida tra Rockets e Nuggets Jamal Murray, migliore in campo con 38 punti, dalla lunetta riporta i suoi a -6, ma la rimonta per Denver è solo un’illusione perché i padroni di casa riprendono il controllo e con Kevin Durant (23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist) e Alperen Sengun (20 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e interrompono subito la striscia di due sconfitte consecutive aperta

 

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6/8
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PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 96-122

Prova di forza degli Spurs, che trascinati da uno strepitoso Victor Wembanyama, autore di una prova da 40 punti, 11 rimbalzi e ben 9 stoppate, dominano a Phoenix e ottengono così la loro 9^ vittoria consecutiva senza lasciare scampo ai padroni di casa. Devin Booker prova a tenere a galla i Suns, ma i suoi 32 punti con 10/17 dal campo servono davvero a poco

 

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7/8

GOLDEN STATE WARRORS-NEW ORLEANS PELICANS 138-87

Sono invece 8 le vittorie consecutive per Golden State, che in casa contro i Pelicans domina fin dall’inizio, ha 25 punti da Steph Curry e Brandin Podziemski e trasforma la seconda metà di gara in un lunghissimo garbage time. Altra serata da dimenticate per New Orleans, che tira con il 36.3% dal campo e viene surclassata 50-31 a rimbalzo 

 

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8/8
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