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NBA, Rivers chiude la polemica: "Mi sono scusato con Giannis, ho chiarito tutto con lui"

NBA

Qualche giorno fa, all'interno del podcast di Bill Simmons, Doc Rivers aveva destato grandi polemiche definendo Giannis Antetokounmpo un giocatore con poco QI cestistico e accusandolo di avere pianificato da tempo l'addio a Milwaukee poi arrivato la scorsa estate. E dopo la risposta piccata del greco, Rivers è tornato sulla questione affermando di essersi scusato con il diretto interessato e chiarendo meglio il suo pensiero

Polemica chiusa, o almeno afferma così Doc Rivers, che l'aveva creata qualche giorno fa con le pesanti parole spese a proposito di Giannis Antetokounmpo, fino alla scorsa primavera suo giocatore a Milwaukee. Parlando con Andscape, Rivers ha reso noto di aver chiamato Antetokounmpo per scusarsi e ha provato a chiarire meglio il suo pensiero. "Ho detto che Giannis non ha un grande QI cestistico, ma intendevo che a volte, anche se è capace di assist incredibili, forza troppo le giocate dimostrando un feeling limitato con il gioco". 

Giannis un giocatore non facile da allenare?

E a proposito di un'altra affermazione fatta qualche giorno fa ("Antetokounmpo non è un giocatore facile da allenare") Rivers ha riformulato così il suo pensiero: "Volevo solo sottolineare come quando si ha un grande giocatore occorre costruirgli la squadra attorno e non sempre è facile". Tutto chiarito, insomma, e tra l'ex coach anche di Clippers e Sixers e la stella ora agli Heat sembra essere tornato il sereno. Almeno fino alla prossima puntata della vicenda. 

Approfondimento

Giannis risponde a Rivers: "Cose da pazzi"

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