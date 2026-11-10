Qualche giorno fa, all'interno del podcast di Bill Simmons, Doc Rivers aveva destato grandi polemiche definendo Giannis Antetokounmpo un giocatore con poco QI cestistico e accusandolo di avere pianificato da tempo l'addio a Milwaukee poi arrivato la scorsa estate. E dopo la risposta piccata del greco, Rivers è tornato sulla questione affermando di essersi scusato con il diretto interessato e chiarendo meglio il suo pensiero

Polemica chiusa , o almeno afferma così Doc Rivers , che l'aveva creata qualche giorno fa con le p esanti parole spese a proposito di Giannis Antetokounmpo , fino alla scorsa primavera suo giocatore a Milwaukee . Parlando con Andscape, Rivers ha reso noto di aver chiamato Antetokounmpo per scusarsi e ha provato a chiarire meglio il suo pensiero . "Ho detto che Giannis non ha un grande QI cestistico , ma intendevo che a volte, anche se è capace di assist incredibili , forza troppo le giocate dimostrando un feeling limitato con il gioco ".

Giannis un giocatore non facile da allenare?

E a proposito di un'altra affermazione fatta qualche giorno fa ("Antetokounmpo non è un giocatore facile da allenare") Rivers ha riformulato così il suo pensiero: "Volevo solo sottolineare come quando si ha un grande giocatore occorre costruirgli la squadra attorno e non sempre è facile". Tutto chiarito, insomma, e tra l'ex coach anche di Clippers e Sixers e la stella ora agli Heat sembra essere tornato il sereno. Almeno fino alla prossima puntata della vicenda.