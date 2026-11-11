NBA, risultati della notte: Boston travolge Philadelphia, OKC cade a Portlandhighlights nba
Introduzione
Nel big match della notte tra le due migliori squadre a Est, sono i Celtics a vincere nettamente a Philadelphia prendendosi il primo posto nella Eastern Conference. L'ex di serata Paul George segna 36 punti con 6 triple a segno, mentre Jaylen Brown (protagonista di un saluto freddissimo nei confronti di Jayson Tatum prima della palla a due) ha chiuso con 13 punti, piagato dai problemi di falli. La striscia di 4 vittorie in fila di OKC si ferma a Portland dove vincono i Blazers, successi anche per New York, Phoenix, Miami e Orlando: di seguito risultati e highlights delle sei gare della notte
Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-MILWAUKEE BUCKS 117-85
Quarta vittoria consecutiva per i campioni in carica, a cui basta un secondo quarto da 32-13 per aprire in due la partita e un altro da 32-13 nel quarto per chiudere definitivamente i conti. Jalen Brunson chiude con 23 punti e Karl-Anthony Towns ne aggiunge 21 con 16 rimbalzi, toccando anche il +32 nel corso del match. Per i Bucks invece è la settima sconfitta consecutiva: i 16 punti di Jaime Jaquez Jr. e i 14 di Ryan Rollins non sopperiscono all’assenza di Tyler Herro, crollando a un record di 1-10 in stagione
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PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 101-123
Nell’attesissima sfida tra Jayson Tatum e Jaylen Brown (protagonisti di un saluto estremamente freddo prima della palla a due e null’altro), a brillare è l’ex di serata Paul George. Il 36enne firma la sua seconda miglior prestazione stagionale realizzando 36 punti nella larga vittoria dei Celtics a Philadelphia, accompagnato dai 21 di Jayson Tatum e i 18 di Payton Pritchard dalla panchina in una serata da 22/49 di squadra dall’arco. Poco da dire invece per i Sixers, con Brown velocemente alle prese con problemi di falli (13 punti alla fine) e senza andare oltre i 24 di Tyrese Maxey
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PHOENIX SUNS-LA CLIPPERS 133-110
Sette giocatori in doppia cifra e il 51% da tre punti di squadra (22/43) bastano e avanzano ai Suns per avere ragione dei Clippers, toccando anche il +32 nel corso del terzo quarto. Jordan Goodwin è il miglior realizzatore dei suoi con 18 punti di ritorno da un infortunio al polpaccio seguito dai 17 di Devin Booker, mentre per gli ospiti — ko in 8 delle ultime 9 partite — non si va oltre i i 13 punti a testa di Rui Hachimura, Darius Garland e Baba Miller
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UTAH JAZZ-MIAMI HEAT 109-115
Terza vittoria nelle ultime quattro per gli Heat, che hanno bisogno di 30 punti da parte di Giannis Antetokounmpo (alle prese con un polso dolorante) e 19 di Davion Mitchell per avere ragione dei Jazz. I padroni di casa hanno 25 punti di Darryn Peterson e 23 di Ace Bailey, ma le assenze di quattro titolari Markkanen, George, Jackson Jr. e Nurkic hanno impedito ai padroni di casa di vincere la partita, pur tornando da -23 a -5 nel corso del secondo tempo. Tre punti in 7 minuti per Simone Fontecchio, messo in campo già in apertura di secondo quarto
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SACRAMENTO KINGS-ORLANDO MAGIC 100-107
I Magic tornano a vincere dopo quattro sconfitte consecutive, superando Sacramento a domicilio guidati dai 33 punti con 7 rimbalzi e 7 assist di Franz Wagner e i 26 di Anthony Black. Un parziale di 20-1 nel secondo quarto permette ai Kings di recuperare uno svantaggio iniziale, ma nel resto del match sono i Magic a fare gara di testa rendendo inutili i 60 punti del backcourt dei padroni di casa (29 di Darius Acuff Jr e 31 di Zach LaVine), in una serata in cui Domantas Sabonis chiude con 0 punti, 2 rimbalzi e 5 assist in 23 minuti
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 123-103
I Blazers vincono nettamente la prima di due sfide consecutive contro i Thunder, fermando la striscia di quattro successi in fila di OKC. La spinta decisiva arriva nel terzo quarto vinto 38-21 da parte dei padroni di casa sulle spalle di un Damian Lillard infuocato (25 punti con 4 triple a segno), accompagnato dai 24 con 6 rimbalzi e 8 assist di Deni Avdija. Poco da dire invece in casa OKC, con Shai Gilgeous-Alexander tenuto a 8/22 dal campo per 26 punti in meno di 30 minuti, miglior realizzatore dei suoi davanti ai 21 di Jared McCain
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica la sfida tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics alle 11.30, 15.30 e 21 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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