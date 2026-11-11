Terza vittoria nelle ultime quattro per gli Heat, che hanno bisogno di 30 punti da parte di Giannis Antetokounmpo (alle prese con un polso dolorante) e 19 di Davion Mitchell per avere ragione dei Jazz. I padroni di casa hanno 25 punti di Darryn Peterson e 23 di Ace Bailey, ma le assenze di quattro titolari Markkanen, George, Jackson Jr. e Nurkic hanno impedito ai padroni di casa di vincere la partita, pur tornando da -23 a -5 nel corso del secondo tempo. Tre punti in 7 minuti per Simone Fontecchio, messo in campo già in apertura di secondo quarto

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