L'ex giocatore NBA Jontay Porter, squalificato a vita nella primavera del 2024 per scommesse anomale sulle sue prestazioni, ha raccontato al New Yorker la sua dipendenza e la sua guerra quotidiana con se stesso. "Ho piazzato scommesse per almeno 500 milioni di dollari, anche sul tennis tavolo russo. Mi sono puntato una pistola alla testa, mi sono fermato solo pensando al figlio che avrei avuto"
La notizia che Jontay Porter è stato squalificato a vita dalla NBA nel 2024 è nota a tutti. Quella che fino a pochi giorni fa non era noto è quello che è successo prima e dopo all’ex giocatore NBA. In un lungo articolo sul New Yorker, Porter — fratello minore di Michael Porter Jr., stella dei Brooklyn Nets e campione NBA nel 2023 con Denver — ha raccontato la sua storia tra scommesse, debiti e tentati suicidi. "Viviamo in una generazione di consumismo e avidità, e io sono il culmine di tutto questo" ha detto Porter al giornalista Nick Berardini. Tutto è cominciato con il trading online e i casinò, fino ad arrivare poi alle scommesse sportive. In poco tempo si è trasformata in una dipendenza che lo ha portato a scommettere 30 milioni di dollari in 72 ore, tra cui un milione solamente per una partita di tennis tavolo russo, ipotecando la propria casa da mezzo milione di dollari, continuando ad alternare vincite (poche) e perdite, che sono poi diventati debiti. La sua stima è di aver piazzato scommesse per almeno 500 milioni di dollari durante la sua vita.
Approfondimento
Jontay Porter squalificato a vita per scommesse
Dai milioni persi nelle scommesse alla squalifica dalla NBA
Da lì il passo è stato breve nell’unire la sua dipendenza dalle scommesse alla sua carriera in NBA. Quando si è unito ai Toronto Raptors nel dicembre del 2023, già fortemente indebitato, ha confezionato un piano con alcuni allibratori per scommettere sulle sue prestazioni, venendo però velocemente scoperto da un’investigazione che ha coinvolto NBA e FBI, portando alla sua squalifica a vita nella primavera del 2024. Da lì è poi arrivata la colpevolezza davanti al tribunale federale di Brooklyn (la sentenza non è ancora arrivata), un periodo complicato con la moglie (che ha pensato al divorzio), e soprattutto i pensieri suicidi: "Ho controllato su Google se chi si suicida può andare comunque in Paradiso, poi ho comprato una pistola e me la sono puntata alla testa. Piangevo e dicevo: non ce la faccio più. Non credo nemmeno che mia moglie sappia che l’ho fatto". Il pensiero di un figlio in arrivo lo ha fermato dal suicidio, ma la battaglia con la dipendenza rimane è quotidiana: "La guerra dentro la mia anima continuerà ancora".