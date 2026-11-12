L'ex giocatore NBA Jontay Porter, squalificato a vita nella primavera del 2024 per scommesse anomale sulle sue prestazioni, ha raccontato al New Yorker la sua dipendenza e la sua guerra quotidiana con se stesso. "Ho piazzato scommesse per almeno 500 milioni di dollari, anche sul tennis tavolo russo. Mi sono puntato una pistola alla testa, mi sono fermato solo pensando al figlio che avrei avuto"

La notizia che Jontay Porter è stato squalificato a vita dalla NBA nel 2024 è nota a tutti. Quella che fino a pochi giorni fa non era noto è quello che è successo prima e dopo all’ex giocatore NBA. In un lungo articolo sul New Yorker, Porter — fratello minore di Michael Porter Jr., stella dei Brooklyn Nets e campione NBA nel 2023 con Denver — ha raccontato la sua storia tra scommesse, debiti e tentati suicidi. "Viviamo in una generazione di consumismo e avidità, e io sono il culmine di tutto questo" ha detto Porter al giornalista Nick Berardini. Tutto è cominciato con il trading online e i casinò, fino ad arrivare poi alle scommesse sportive. In poco tempo si è trasformata in una dipendenza che lo ha portato a scommettere 30 milioni di dollari in 72 ore, tra cui un milione solamente per una partita di tennis tavolo russo, ipotecando la propria casa da mezzo milione di dollari, continuando ad alternare vincite (poche) e perdite, che sono poi diventati debiti. La sua stima è di aver piazzato scommesse per almeno 500 milioni di dollari durante la sua vita.