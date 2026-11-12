Introduzione
Si interrompe a 8 la striscia di vittorie consecutive di Golden State, che a Houston perde subito Steph Curry per infortunio e cade sotto i colpi dei Rockets. Continua invece la striscia di vittorie degli Spurs, che a Chicago vanno sotto di 22 ma rimontano e ottengono così il 10° successo consecutivo. Vittoria in rimonta da -22 anche per Boston a Toronto, e colpo in trasferta anche per Cleveland che passa a New York. Stessa cosa per Denver, corsara a Memphis, mentre i Lakers fanno lo stesso a Milwaukee e arrivano a 7 vittorie di fila. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 107-115
È James Harden, protagonista del suo season high a quota 32, a segnare la tripla che a 4 minuti dal termine lancia i Cavs alla rivincita su New York e alla vittoria in trasferta al Madison Square Garden. I Knicks hanno 27 punti dal solito Jalen Brunson, ma questa volta sono loro a cedere in volata sul campo di casa in un’altra riedizione delle ultime finali della Eastern Conference
TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 93-98
A Toronto i Celtics vanno sotto anche di 22 punti, ma vengono riportati a galla da Jayson Tatum, che chiude con 24 punti e 8 assist e nel finale sigilla la rimonta con i liberi della vittoria. I Raptors, sempre senza Kawhi Leonard e Scottie Barnes, giocano una buonissima partita ma nel decisivo 4° quarto riescono a segnare solo 13 punti
INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 114-101
È un parzialone di 14-0 nel 4° quarto a far cambiare marcia ai Pacers, che trascinati da Pascal Siakam (28 punti e 8 rimbalzi) e Ivica Zubac (20 punti e 12 rimbalzi) battono Washington. Agli Wizards, invece, non bastano i 25 punti di Kyshawn George e i 21 di Anthony Davis
MILWAUKEE BUCKS-LOS ANGELES LAKERS 112-123
Tutto come da pronostico a Milwaukee, dove ai Lakers basta accelerare nel 2° quarto per ottenere la loro 7^ vittoria consecutiva. A guidare la squadra è come sempre Luka Doncic, che chiude con 32 punti, mentre Tyler Herro (27 punti) e Jaime Jaquez (25) sono davvero le uniche note liete in casa Bucks
NEW ORLEANS HORNETS-BROOKLYN NETS 111-145
Non c’è storia nemmeno a New Orleans, dove i Nets mandano ben 8 giocatori in doppia cifra, tirano con il 57% dal campo e il 48.8% da tre e dominano fin dai primi possessi. Altra serataccia invece per i Pelicans, a cui servono davvero a poco i 29 punti di Zion Williamson
MEMPHIS GRIZZLIES-DENVER NUGGETS 118-123
Vittoria bella e importante per i Nuggets, che sulle spalle dei 30 punti di Jamal Murray, di cui 17 arrivano nel solo 4° quarto, prima vanno avanti in doppia cifra e poi contengono i tentativi di rimonta dei padroni di casa. I Grizzlies hanno 22 punti a testa da Ty Jerome e Jaylen Wells, ma pagano la partenza troppo lenta
CHICAGO BULLS-SAN ANTONIO SPURS 119-124
A Chicago nel 2° quarto la striscia di 9 vittorie consecutive sembra destinata a interrompersi per gli Spurs, che vanno sotto anche di 22. Dopo l’intervallo lungo, però, Victor Wembanyama (32 punti, 9 rimbalzi e 5 stoppate) cambiano atteggiamento, soprattutto in difesa dopo aver subito 70 punti nel solo primo tempo, rimontano e strappano il successo in trasferta. Per i Bulls la serata è ulteriormente rovinata dall’infortunio alla mano destra che nel 3° quarto toglie dalla partita il rookie Caleb Wilson
UTAH JAZZ-ORLANDO MAGIC 106-123
Franz Wagner manda a referto il suo season high e pareggia il suo career high con 38 punti, di cui 12 arrivano nel decisivo 4° quarto, e i Magicpassano in casa di una Utah fortemente rimaneggiata a causa dei tanti infortuni al roster. Orlando trova anche 25 punti da Desmond Bane e 22 da Anthony Black, mentre i Jazz si possono consolare con la prova da 20 punti del rookie Darryn Peterson
HOUSTON ROCKETS-GOLDEN STATE WARRIORS 115-108
Si ferma la corsa di Golden State, che a Houston perde Steph Curry già nel 1° quarto per un infortunio agli addominali, prova a rimanere in partita ma cede nel 4° quarto e interrompe così la striscia di 8 vittorie consecutive. Agli Warriors non basta la doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi del rookie Yaxel Lendeborg, perché dall’altra parte tutto il quintetto dei Rockets va in doppia cifra e Alperen Sengun sfiora la tripla doppia con 19 punti, 13 rimbalzi e 9 assist
PORTLAND TRAIL BLAZERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 118-108
Seconda sfida tra Blazers e Thunder nell’arco di ventiquattr’ore e seconda vittoria per i padroni di casa, che soffrono ma grazie soprattutto a Deni Avdija (28 punti) hanno ancora una volta la meglio. Oklahoma City trova 31 punti dal solito Shai Gilgeous-Alexander e la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, ma paga qualche errore di troppo in attacco nel 4° quarto
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In replica oggi Houston-Golden State alle 11.30, 15.45 e 22.45 su Sky Sport Basket con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna