Introduzione

Si interrompe a 8 la striscia di vittorie consecutive di Golden State, che a Houston perde subito Steph Curry per infortunio e cade sotto i colpi dei Rockets. Continua invece la striscia di vittorie degli Spurs, che a Chicago vanno sotto di 22 ma rimontano e ottengono così il 10° successo consecutivo. Vittoria in rimonta da -22 anche per Boston a Toronto, e colpo in trasferta anche per Cleveland che passa a New York. Stessa cosa per Denver, corsara a Memphis, mentre i Lakers fanno lo stesso a Milwaukee e arrivano a 7 vittorie di fila. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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