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NBA, paura Lakers: Doncic e Reaves lasciano la partita, ma gli infortuni non paiono gravi

NBA

A Milwaukee i Lakers ottengono la loro 7^ vittoria di fila, ma vedono anche uscire dal campo zoppicanti prima Austin Reaves e poi Luka Doncic. Dopo la partita, però, coach JJ Redick rassicura sulle condizioni di salute di entrambi, anche se per Reaves sarà necessario effettuare ulteriori esami clinici nelle prossime ore per valutare bene l'entità dell'infortunio

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A rovinare la festa dei Lakers, che in trasferta a Milwaukee ottengono la 7^ vittoria consecutiva che sigilla il loro eccellente avvio di stagione, ci pensano gli infortuni. Il primo guaio arriva con 8:21 da giocare nel 3° quarto, quando dopo una schiacciata sbagliata Austin Reaves cade male a terra e tre minuti dopo è costretto ad abbandonare il campo zoppicando. Una scena simile si ripete a 4:25 dal termine della partita, quando a risultato già ampiamente deciso Luka Doncic si scontra con Kyle Kuzma in azione di tiro e chiude in anticipo la sua serata

Redick rassicura: infortuni non seri

In conferenza stampa, però, coach JJ Redick getta acqua sul fuoco, liquidando velocemente il problema occorso a Doncic, localizzato alla caviglia destra, e assicurando che lo sloveno sta bene. Per quanto riguarda Reaves, invece, Redick conferma che i risultati delle prime analisi mediche effettuate direttamente al palazzetto non hanno individuato danni gravi, ma che per valutare meglio l'entità dell'infortunio subito occorrerà attendere gli ulteriori esami specifici in programma oggi. E nella serata sfortunata per i Lakers c'è anche il testa a testa in senso letterale con Ryan Rollins che costa a Collin Sexton qualche punto di sutura sopra l'occhio destro.

Approfondimento

32 punti di Doncic contro Milwaukee. VIDEO

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