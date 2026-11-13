La serata vissuta da Cade Cunningham alla Capital One Arena è davvero di quelle storiche, perché nel combattutissimo 144-140 che regala ai suoi Pistons la vittoria su Washington dopo due supplementari la guardia di Detroit chiude con il career high da 52 punti a cui aggiunge anche 11 assist e 5 rimbalzi, tirando 16/25 dal campo. Non solo, la prestazione di Cunningham è ancora più incredibile perché 30 dei suoi punti arrivano tra il 4°quarto e i due overtime e perché con zero palle perse diventa il primo giocatore nella storia a chiudere con più di 50 punti e 10 assist senza perdere nemmeno un pallone