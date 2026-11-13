Introduzione
Nella sfida interna contro Toronto i Sixers lasciano a riposo LeBron James, vanno sotto anche di 16 punti ma guidati da Tyrese Maxey rimontano e battono i Raptors. Battaglia al secondo supplementare tra Wizards e Pistons, con uno strepitoso Cade Cunningham che trascina Detroit alla vittoria in volata. Tutto facile per Minnesota contro Dallas, mentre a Phoenix ci vuole un Devin Booker decisivo nel finale affinché i Suns abbiano la meglio su Charlotte. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 123-112
Nella gara interna contro Toronto i Sixers, senza LeBron James, lasciato precauzionalmente a riposo per un dolore alla schiena, vanno sotto anche di 16 nel primo tempo, ma nella ripresa alzano l’intensità su entrambi i lati del campo, rimontano e superano i Raptors. Tyrese Maxey guida Philadelphia con una prestazione da 27 punti, 8 assist e 8/13 al tiro, mentre dall’altra parte agli ospiti non bastano un RJ Barrett da 31 punti e 14 rimbalzi e un Immanuel Quickley da 26 punti
WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 140-144 (2OT)
È un’autentica battaglia quella che va in scena a Washington tra Wizards e Pistons, in cui la partita cambia padrone per 20 volte e in cui ci vogliono ben due supplementari per premiare in volata gli ospiti. È infatti la tripla sulla sirena finale dei regolamentari firmata da Trae Young a mandare le squadre sul 121 pari, mentre a chiudere il primo overtime sul 132-132 ci pensa il rookie AJ Dybantsa e nel secondo supplementare è solo un Cade Cunningham in autentico stato di grazia a dare l’abbrivio decisivo a Detroit con un canestro a 25 secondi dalla fine, con Kevin Huertera siglare poi dalla lunetta il vantaggio finale
CUNNINGHAM NELLA STORIA
La serata vissuta da Cade Cunningham alla Capital One Arena è davvero di quelle storiche, perché nel combattutissimo 144-140 che regala ai suoi Pistons la vittoria su Washington dopo due supplementari la guardia di Detroit chiude con il career high da 52 punti a cui aggiunge anche 11 assist e 5 rimbalzi, tirando 16/25 dal campo. Non solo, la prestazione di Cunningham è ancora più incredibile perché 30 dei suoi punti arrivano tra il 4°quarto e i due overtime e perché con zero palle perse diventa il primo giocatore nella storia a chiudere con più di 50 punti e 10 assist senza perdere nemmeno un pallone
TRAE NON BASTA
A Washington gli chiedono di fare da leader in una squadra dal roster molto giovane, e contro Detroit Trae Young fa proprio questo, chiudendo con 37 punti e 14 assist e prendendosi l’ultimo tiro dei regolamentari e segnando la tripla che manda tutti al primo dei due overtime. Due overtime in cui tuttavia Young riesce a segnare solo dalla lunetta, chiudendo con un rivedibile 8/23 complessivo al tiro dal campo
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 133-94
Non c’è storia invece al Target Center di Minneapolis, dove i Timberwolves dominano Dallas fin dai primi possessi e vincono largamente. LaMelo Ball chiude con 22 punti, 9 assist e 6/10 da tre, Bones Hyland aggiunge 24 punti in uscita dalla panchina e per i padroni di casa è tutto facile, anche perché l’unica nota positiva per i Mavs sono i 22 punti dalla panchina di Zaccharie Risacher
PHOENIX SUNS-CHARLOTTE HORNETS 101-96
Ci vuole un Devin Booker da 30 punti e 7 assist, decisivo anche nel finale con una tripla e con i due liberi della vittoria, ai Suns per battere una Charlotte più che mai combattiva. Gli Hornets hanno 21 punti da Coby White e nel punto a punto che conclude il 4° quarto trovano la giocata da 4 punti di Royce O’Neal, uno dei tanti ex di serata, che li riporta a -2, ma si devono arrendere in volata
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In replica oggi alle 11.30, 16 e 22.15 su Sky Sport Basket e NOW Philadelphia-Toronto con commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua