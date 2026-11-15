Il big match della notte premia gli Heat, che dopo un avvio equilibrato scavano un solco nella parte centrale della partita e con uno Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 14 rimbalzi e 8 assist con 13/17 al tiro e dai 26 con 6/11 da tre di Klay Thompson battono nettamente Detroit. I Pistons hanno 33 punti da Cade Cunningham, che però tira 8/20 dal campo, mentre per Miami c’è anche l’apporto di Simone Fontecchio, che entra dalla panchina, gioca 14 minuti e riempie il suo tabellino con 7 punti, 5 rimbalzi e una stoppata