Introduzione
Trascinati da un eccellente Giannis Antetokounmpo gli Heat battono nettamente Detroit, a cui non basta il solito Cade Cunningham. Si fermano invece i Timberwolves, che perdono in casa contro Chicago. Vittoria in trasferta anche per Denver, che passa a New Orleans sulle spalle del duo Nikola Jokic-Jamal Murray. Tutto facile per Memphis contro Brooklyn, mentre Cleveland deve rinunciare a tutti i suoi titolari ma riesce comunque ad avere comunque la meglio sui Mavs. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DALLAS MAVERICKS 127-117
Contro Dallas i Cavs devono rinunciare a tutti i loro titolari, ma il quintetto inedito, guidato da un Tyrese Proctor alla prima tripla doppia della carriera (24 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e dai 22 punti con 9/12 dal campo di un ottimo Mario Hezonja, riescono comunque a strappare la vittoria. I Mavs, invece, hanno 34 punti da Kyrie Irving, ma hanno un crollo improvviso nel 2° quarto e non riescono più a recuperare lo svantaggio accumulato
NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 108-116
Ci sono l’ennesima tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (26 punti, 10 assist e 8 rimbalzi) e i 23 punti con 9 assist di Jamal Murray nella convincente vittoria di Denver a New Orleans. Ai Pelicans, che incappano nella 6^ sconfitta di fila, non bastano invece i 24 di Zion Williamson, unico a salvarsi tra i padroni di casa in un’altra serata da dimenticare
MEMPHIS GRIZZLIES-BROOKLYN NETS 129-110
Tutto facile per i Grizzlies, che contro Brooklyn prendono il comando delle operazioni già nel 1° quarto e trascinati dai 22 punti e 12 rimbalzi di Cedric Coward e dai 22 punti in uscita dalla panchina di Taylor Hendricks ottengono la loro 9^ vittoria stagionale. Julius Randle prova a tenere in piedi i Nets, ma i suoi 22 punti servono davvero a poco
MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 137-117
Il big match della notte premia gli Heat, che dopo un avvio equilibrato scavano un solco nella parte centrale della partita e con uno Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 14 rimbalzi e 8 assist con 13/17 al tiro e dai 26 con 6/11 da tre di Klay Thompson battono nettamente Detroit. I Pistons hanno 33 punti da Cade Cunningham, che però tira 8/20 dal campo, mentre per Miami c’è anche l’apporto di Simone Fontecchio, che entra dalla panchina, gioca 14 minuti e riempie il suo tabellino con 7 punti, 5 rimbalzi e una stoppata
MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHICAGO BULLS 106-117
La sorpresa della notte arriva invece da Minneapolis, dove Norman Powell, autore di 24 punti, e la panchina, che surclassa quella avversaria 50-33, trascinano i Bulls alla vittoria in trasferta. LaMelo Ball segna 19 punti per i Timberwolves ma litiga con il canestro tirando 7/25 e anche la buona serata dell’ex Ayo Dosunmu, migliore dei suoi con 24 punti, non basta ai padroni di casa
LE CLASSIFICHE A EST E A OVEST
Le classifiche aggiornate della Eastern e della Western Conference dopo i risultati della notte
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
LIVE stasera alle 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW la sfida tra Suns e Lakers con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna