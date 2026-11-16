Nel pieno della rimonta dei Suns ai danni dei Lakers, tornando da -31 fino al -5, Luka Doncic decisamente frustrato ha preso una lavagnetta dalle mani dell’assistente allenatore Lindsey Harding, che stava parlando con Scott Brooks durante il timeout. Doncic lo ha fatto per discutere di una situazione difensiva coi suoi compagni di squadra, come ha detto coach JJ Redick dopo la partita, mentre lo sloveno ha minimizzato: "Rimane una cosa tra di noi"
Nelle partite NBA, specialmente negli ultimi anni, non è inusuale vedere un giocatore discutere degli schemi con i compagni di squadra con una lavagnetta in mano nei primi secondi di un timeout, quando il capo-allenatore discute con i suoi assistenti prima di rivolgersi alla squadra. Lo fa molto spesso Nikola Jokic, per dirne uno, ma più o meno tutti i grandi del gioco lo hanno fatto, fino al culmine in cui Steve Kerr fece gestire un’intera partita ai suoi giocatori (in particolare Andre Iguodala) in borghese al culmine dell’era Warriors. Quello che è accaduto sulla panchina dei Los Angeles Lakers nel concitato finale della sfida coi Phoenix Suns è però un po’ diverso. Come mostrato dalle telecamere, Luka Doncic si è avvicinato all’assistente Lindsey Harding e le ha preso la lavagnetta dalle mani con una certa veemenza, andando poi verso i suoi compagni di squadra per discutere di una situazione di gioco — provocando la reazione di Harding che si è girata verso il collega Scott Brooks con un’espressione indecifrabile. Doncic, inquadrato di spalle, ha parlato per qualche secondo coi compagni ma senza disegnare nessuno schema, anche perché al ritorno in campo i Lakers erano nella metà campo difensiva.
Perché Doncic ha preso la lavagnetta? La spiegazione di Redick
Per capire quanto accaduto, però, bisogna contestualizzare. I Lakers erano andati avanti anche di 31 lunghezze grazie a un Doncic scintillante (20 punti nel primo quarto e 43 alla fine), ma si erano fatti rimontare quasi tutto il vantaggio dai Suns con Devin Booker in panchina per tutto l’ultimo quarto. Il gesto di Doncic è arrivato a 3:04 dalla fine della partita quando i Suns si erano rifatti sotto e i Lakers hanno dovuto vincere di nuovo una partita che erano convinti di aver già portato a casa, e in particolare nei possessi precedenti al "furto" della lavagnetta avevano commesso un errore difensivo lasciando libero un tiratore come Collin Gillespie. A spiegarlo nel dettaglio è stato coach JJ Redick, che era a pochi passi dalla scena e ha visto tutto senza reagire: "Eravamo passati alla difesa a zona e siamo stati troppo molli, lasciando un tiro aperto a un tiratore di altissimo livello come Gillespie e lasciando anche il rimbalzo offensivo agli avversari. Luka stava solo spiegando cosa dovevamo fare contro i loro tiratori". Dal canto suo, lo sloveno non ha voluto commentare l’incidente che è diventato virale sui social: "Quello che è successo rimane tra noi della squadra. Loro sanno quello che stavo comunicando". I gialloviola alla fine hanno comunque conquistato l’ottava vittoria consecutiva, rimanendo in vetta alla Western Conference.