Nelle partite NBA, specialmente negli ultimi anni, non è inusuale vedere un giocatore discutere degli schemi con i compagni di squadra con una lavagnetta in mano nei primi secondi di un timeout, quando il capo-allenatore discute con i suoi assistenti prima di rivolgersi alla squadra. Lo fa molto spesso Nikola Jokic, per dirne uno, ma più o meno tutti i grandi del gioco lo hanno fatto , fino al culmine in cui Steve Kerr fece gestire un’intera partita ai suoi giocatori (in particolare Andre Iguodala) in borghese al culmine dell’era Warriors. Quello che è accaduto sulla panchina dei Los Angeles Lakers nel concitato finale della sfida coi Phoenix Suns è però un po’ diverso. Come mostrato dalle telecamere, Luka Doncic si è avvicinato all’assistente Lindsey Harding e le ha preso la lavagnetta dalle mani con una certa veemenza , andando poi verso i suoi compagni di squadra per discutere di una situazione di gioco — provocando la reazione di Harding che si è girata verso il collega Scott Brooks con un’espressione indecifrabile. Doncic, inquadrato di spalle, ha parlato per qualche secondo coi compagni ma senza disegnare nessuno schema , anche perché al ritorno in campo i Lakers erano nella metà campo difensiva .

Perché Doncic ha preso la lavagnetta? La spiegazione di Redick

Per capire quanto accaduto, però, bisogna contestualizzare. I Lakers erano andati avanti anche di 31 lunghezze grazie a un Doncic scintillante (20 punti nel primo quarto e 43 alla fine), ma si erano fatti rimontare quasi tutto il vantaggio dai Suns con Devin Booker in panchina per tutto l’ultimo quarto. Il gesto di Doncic è arrivato a 3:04 dalla fine della partita quando i Suns si erano rifatti sotto e i Lakers hanno dovuto vincere di nuovo una partita che erano convinti di aver già portato a casa, e in particolare nei possessi precedenti al "furto" della lavagnetta avevano commesso un errore difensivo lasciando libero un tiratore come Collin Gillespie. A spiegarlo nel dettaglio è stato coach JJ Redick, che era a pochi passi dalla scena e ha visto tutto senza reagire: "Eravamo passati alla difesa a zona e siamo stati troppo molli, lasciando un tiro aperto a un tiratore di altissimo livello come Gillespie e lasciando anche il rimbalzo offensivo agli avversari. Luka stava solo spiegando cosa dovevamo fare contro i loro tiratori". Dal canto suo, lo sloveno non ha voluto commentare l’incidente che è diventato virale sui social: "Quello che è successo rimane tra noi della squadra. Loro sanno quello che stavo comunicando". I gialloviola alla fine hanno comunque conquistato l’ottava vittoria consecutiva, rimanendo in vetta alla Western Conference.