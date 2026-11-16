Yaxel Lendeborg ha avuto un primo mese di carriera spettacolare, viaggiando a oltre 20 punti e 7 rimbalzi di media per i Golden State Warriors . Venerdì sera è arrivata però la prima vera "batosta" da quando è in NBA, perdendo 123-85 sul campo dei San Antonio Spurs in una serata in cui ha chiuso con 1/13 al tiro per 3 punti, 7 rimbalzi e 3 palle perse . Una sconfitta che gli altri Warriors hanno provato a lasciarsi alle spalle — d’altronde San Antonio è la squadra più in forma della NBA ed erano privi di Steph Curry —, ma che invece Lendeborg ha definito subito come pesantissima : " Abbiamo appena perso di tipo 100 punti, mentalmente in questo momento sono fott…o " ha detto dopo la partita. " Non è una cosa che riuscirò a lasciarmi alle spalle . Tutti dicono di lasciar perdere, ma io non ci riesco. Sono stato confuso per tutta la partita, non riuscivo a segnare neanche un sottomano. Nessuno voleva andare nel pitturato perché c’era Wembanyama a stoppare, abbiamo tutti tirato dei floater mollissimi. Non so nemmeno perché ci lavoriamo, specialmente io. Ne ho tirati tipo sette e non ci lavoro da quando andavo al college. Wemby è più leggero di me: devo solo andare su e mettergli un gomito nel petto o una cosa del genere. Se la stoppa, la stoppa. Ma non posso andare su impaurito ".

Lendeborg si taglia i capelli, Kerr: "Quasi non lo riconoscevo"

Golden State ha avuto poi due giorni di riposo nel weekend prima della ripresa degli allenamenti, ai quali Lendeborg si è ripresentato sorprendendo tutti con un nuovo taglio di capelli, rasandoseli cortissimi. Alla domanda su come avesse risposto il rookie alla batosta contro gli Spurs, Steve Kerr ha risposto con una risata: "Alla grande! Si è tagliato tutti i capelli. Non lo riconoscevo nemmeno. A quanto pare, la sua risposta a farsi battere di 100 punti è andare dritto dal parrucchiere". Poi ha spiegato di aver usato la reazione del rookie come motivazione per il resto della squadra: "A me ci sono voluti 14 anni, solo nella mia ultima stagione ho iniziato ad accettare le batoste. Quando sei competitivo, accettare una brutta sconfitta e una brutta partita personale è una delle cose più difficili. Ho adorato le sue parole, la sua onestà e la sua vulnerabilità. Non stava facendo finta: era esattamente come si sentiva. Il nostro messaggio era tutto sul rispondere a una cosa del genere. Abbiamo perso di 100 punti, siamo stati distrutti. Le squadre forti imparano ad avere una risposta competitiva. E non è solo impegnarsi di più, ma avere un piano partita ed eseguirlo. Contro gli Spurs abbiamo sbagliato troppo come squadra, dobbiamo raddrizzare moltissime cose".