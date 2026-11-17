Introduzione

L’impresa della notte arriva a Boston, dove i Magic impongono ai Celtics la prima sconfitta casalinga della stagione e ne interrompono la striscia di 6 vittorie consecutive. Non si fermano invece Miami, che domina in casa contro Houston e trova anche un buon Simone Fontecchio, e Philadelphia, che sulle spalle di Joel Embiid passa a Brooklyn. Vittorie in trasferta anche per Phoenix a Denver e per Memphis a Washington, mentre Golden State crolla in casa dei Pelicans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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