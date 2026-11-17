Introduzione
L’impresa della notte arriva a Boston, dove i Magic impongono ai Celtics la prima sconfitta casalinga della stagione e ne interrompono la striscia di 6 vittorie consecutive. Non si fermano invece Miami, che domina in casa contro Houston e trova anche un buon Simone Fontecchio, e Philadelphia, che sulle spalle di Joel Embiid passa a Brooklyn. Vittorie in trasferta anche per Phoenix a Denver e per Memphis a Washington, mentre Golden State crolla in casa dei Pelicans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 126-115
Dopo un avvio di gara un po’ pigro, i Cavs cambiano marcia nel 2° quarto e sulle spalle di Donovan Mitchell, migliore in campo con 39 punti e 16/25 al tiro, battono una Chicago comunque meno arrendevole del previsto. Norman Powell(27 punti) e Matas Buzelis (23) sono le note positive in casa Bulls
BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 105-115
Il colpo della notte lo piazzano i Magic, che impongono ai Celtics la prima sconfitta casalinga della stagione e ne interrompono la striscia di 6 vittorie consecutive. Desmond Bane (24 punti) e Franz Wagner (21) sono i principali protagonisti per Orlando, che a sua volta segna la 4^ vittoria di fila, mentre Boston si arrende in volata nonostante i 24 punti di Jayson Tatum e i 22 di Paul George
WASHINGTON WIZARDS-MEMPHIS GRIZZLIES 120-136
È il super rookie Cam Boozer l’uomo copertina dei Grizzlies a Washington, che grazie alla sua prestazione da 29 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 7/13 al tiro dalla lunga distanza ottengono una convincente vittoria in trasferta. Agli Wizards non bastano invece i 23 punti di Anthony Davis e i 21 dell’altro super rookie AJ Dybantsa
MIAMI HEAT-HOUSTON ROCKETS 128-110
Non c’è storia a Miami, dove gli Heat dominano Houston e ottengono così la loro 5^ vittoria consecutiva e l’8^ nelle ultime 10 partite. Giannis Antetokounmpo chiude con 20 punti e 13 rimbalzi in poco più di 28 minuti giocati, la panchina di coach Erik Spoelstra sovrasta quella avversaria 58-37 con Simone Fontecchio protagonista di una prestazione da 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti e al Kaseya Center si può ben festeggiare
BROOKLYN NETS-PHILADELPHIA 76ERS 123-135
Non c’è LeBron James, lasciato a riposo nel back-to-back successivo alla vittoria su Indiana, ma a Brooklyn c’è invece Joel Embiid, che con 37 punti guida i Sixers alla vittoria. Jaylen Brown aggiunge i suoi 31 e così vanifica i 33 di un Julius Randle molto ispirato per i Nets
NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 115-94
Sono la partenza sprint, con il 1° quarto chiuso avanti 35-11, e la prestazione di Jeremiah Fears, che fa segnare la prima tripla doppia della sua carriera con 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, a lanciare New Orleans alla netta vittoria su Golden State. Serata da dimenticare invece per gli Warriors, tra cui si salva solo il rookie Yaxel Lendeborg (28 punti e 8 rimbalzi)
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 106-98
Ci vuole il career high di Terrence Shannon Jr., decisivo in uscita dalla panchina con 34 punti e 6 assist, ai Timberwolves per battere Portland. I Blazers trovano 27 punti dal solito Deni Avdija, ma finiscono per pagare soprattutto il 29.3% al tiro dalla lunga distanza di squadra
DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS 105-117
Il secondo colpo della notte è firmato dai Suns, che nel 4° quarto a Denver vanno avanti anche di 19 e poi contengono i tentativi di rimonta dei padroni di casa, guidati come sempre da Nikola Jokic (28 punti, 15 rimbalzi e 7 assist). Phoenixmanda ben 7 giocatori in doppia cifra e riscatta quindi subito la sconfitta casalinga con i Lakers maturata domenica
LE CLASSIFICHE A EST E A OVEST
Le classifiche aggiornate della Eastern e della Western Conference dopo i risultati della notte