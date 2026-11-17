Il suo arrivo a Miami in estate aveva destato qualche dubbio, perché in effetti le ultime stagioni a Dallas erano state tutt'altro che indimenticabili. Klay Thompson, però, sta sorprendendo tutti in questo avvio di regular season, tanto che le 53 triple segnate nelle prime 13 partite giocate in maglia Heat sono il miglior risultato nella sua lunga carriera in NBA. E ora l'ex Splash Brother punta Ray Allen e il 3° posto nella classifica dei marcatori di sempre dalla lunga distanza, che dista solo 22 triple