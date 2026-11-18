Introduzione

Si ferma a 12 la striscia di vittorie consecutive degli Spurs, sconfitti in casa da Detroit. Vittoria in trasferta anche perUtah, che passa facilmente in casa dei Clippers, e per i Knicks, che grazie ai soliti Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns battono in rimonta Toronto. È rimonta anche per i Timberwolves, che hanno la meglio in volata su Portland. In casa contro Charlotte anche i Lakers rimontano da -13 nel 4° quarto e vincono al supplementare trascinati da Quentin Grimes e Luka Doncic. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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