Introduzione
Si ferma a 12 la striscia di vittorie consecutive degli Spurs, sconfitti in casa da Detroit. Vittoria in trasferta anche perUtah, che passa facilmente in casa dei Clippers, e per i Knicks, che grazie ai soliti Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns battono in rimonta Toronto. È rimonta anche per i Timberwolves, che hanno la meglio in volata su Portland. In casa contro Charlotte anche i Lakers rimontano da -13 nel 4° quarto e vincono al supplementare trascinati da Quentin Grimes e Luka Doncic. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 102-111
In trasferta a Toronto i Knicks onorano quella che è ormai una tradizione, vanno sotto, recuperano nel 4° quarto e infilano la 15^ vittoria consecutiva contro i Raptors. A trascinare i campioni NBA in carica sono i soliti Jalen Brunson, migliore in campo con 31 punti, e Karl-Anthony Towns, che chiude sfiorando la tripla doppia con 16 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Ai padroni di casa non bastano invece i 22 punti dell’ex di serata RJ Barrett
SAN ANTONIO SPURS-DETROIT PISTONS 93-105
È un grande secondo tempo, in cui concedono agli avversari solo 39 punti totali, a lanciare Detroit al colpo in casa degli Spurs che interrompe la striscia di 12 vittorie consecutive dei texani. Cade Cunningham segna 27 punti, Daniss Jenkins ne aggiunge 25, di cui 21 arrivano nella seconda metà di gara, e i Pistons hanno la meglio di un Victor Wembanyama da 25 punti e 18 rimbalzi ma con un per lui rivedibile 11/23 al tiro
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 106-105
Secondo incontro tra Timberwolves e Blazers nel giro di ventiquattr’ore e seconda vittoria per Minnesota, che rimane sotto per quasi tutta la partita ma trova la palla rubata da LaMelo Ball sulla rimessa avversaria a 8 secondi dalla fineche porta al contropiede orchestrato da Ayo Dosunmu (30 punti e 5 assist) e concluso con l’appoggio di Jaden McDaniels (22 punti) che vale il soprasso decisivo. I Blazers hanno 25 punti da Damian Lillard e 23 in uscita dalla panchina da Jrue Holiday, ma sprecano una buona prestazione con errori pesanti nel finale
L.A. CLIPPERS-UTAH JAZZ 107-132
Tra Clippers e Jazz si decide tutto nel 4° quarto, in cui i padroni di casa, fin lì guidati da Brook Lopez (23 punti) e Darius Garland (20 punti e 7 assist) crollano subendo un parziale di 44-21 che lancia Utah, trascinata dalla doppia doppia da 30 punti e 11 assist di Keyonte George e soprattutto da un sensazionale Brice Sensabaugh che chiude con 40 punti e 11 rimbalzi entrando dalla panchina
LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 118-114 (OT)
Contro una Charlotte in versione rimaneggiata per le diverse assenze i Lakers giocano una partita pigra, vanno sotto in doppia cifra e cambiano marcia solo nel 4° quarto, rimontando dal -13 e siguadagnano il supplementare. Un supplementare dove a fare la differenza sono gli errori sulle rimesse da parte degli Hornets e soprattutto un Quentin Grimes protagonista del suo career high con 47 punti, ben coadiuvato dal solito Luka Doncic che ne mette 36 e trascina i Lakers alla 9^ vittoria di fila
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In replica oggi su Sky Sport Basket la sfida tra Spurs e Pistons alle 11.30, 16 e 22.15 con commento di Dario Vismara e Davide Pessina