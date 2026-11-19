Introduzione
I Lakers cadono in casa contro Utah e interrompono così la loro striscia di 9 vittorie consecutive, mentre Denver ha la meglio su Boston al termine di una partita molto combattuta. Vittoria in volata anche per Memphis a Cleveland e per Philadelphia, che batte Orlando in rimonta. Giannis Antetokounmpo sfiora la tripla doppia nella prima sfida da avversario contro Milwaukee e trascina Miami alla vittoria, Houston passa sul campo dei Pacers e Atlanta piazza il colpo a Oklahoma City. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 121-124
È un parziale di 8-2 che chiude una partita tiratissima a regalare a Memphis l’8^ vittoria in trasferta di fila, record di franchigia. Il migliore in campo per i Grizzlies è Cam Spencer con 26 punti e 7 assist, mentre a Cleveland non bastano i 34 punti di un Donovan Mitchell che arriva però stanco al finale punto a punto
INDIANA PACERS-HOUSTON ROCKETS 104-119
Tutto facile per i Rockets sul campo di Indiana, dove Kevin Durant (21 punti) e Reed Sheppard (20 in uscita dalla panchina) guidano gli ospiti alla netta vittoria. Pascal Siakam chiude con 24 punti ed è come sempre l’ultimo tra i Pacers ad arrendersi
ORLANDO MAGIC-PHILADELPHIA 76ERS 116-121
I Magic, reduci da 4 vittorie consecutive, vanno avanti anche di 17 contro Philadelphia, ma Joel Embiid (26 punti) e VJ Edgecombe (24) guidano i Sixers alla rimonta e quindi al colpo in trasferta. Orlando si consola con un Franz Wagner da 27 punti, 11 assist e 8 rimbalzi
MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 137-130
Giannis Antetokounmpo, alla prima da avversario contro Milwaukee, sfiora la tripla doppia con 27 punti, 14 rimbalzi e 9 assist e Miami ha la meglio sui Bucks. Per gli ospiti la nota lieta è rappresentata dal rookie Brayden Burries, che chiude con 20 punti e 7 rimbalzi, mentre per gli Heat, alla 6^ vittoria di fila, ci sono anche i 6 punti di Simone Fontecchio, che in poco meno di 18 minuti giocati manda a referto anche 5 rimbalzi, un assist e una palla rubata
BROOKLYN NETS-CHICAGO BULLS 107-137
Non c’è storia a Brooklyn, dove i Bulls mandano ben 8 giocatori in doppia cifra e trascinati da Matas Buzelis (25 punti e 5 rimbalzi) dominano fino dai primi possessi. Partita da dimenticare invece per i Nets, tra cui si salva il solo Egor Demin, autore di 22 punti
TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 99-103
Anthony Davis (25 punti e 14 rimbalzi) e AJ Dybantsa (23 punti e 12 rimbalzi) guidano gli Wizards alla vittoria in trasferta a Toronto, dove i Raptors in versione fortemente rimaneggiata per i tanti infortuni hanno 24 punti da Immanuel Quickley e lottano comunque fino agli ultimi possessi
DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 116-94
C’è un super Cooper Flagg, autore di una prova da 33 punti e 9 assist con 11/15 al tiro, nel successo dei Mavs sugli Warriors che spezza la striscia di 3 sconfitte consecutive dei texani. Sono invece 4 le sconfitte di fila per Golden State, che da quando ha perso Steph Curry per infortunio non sembra più in grado di vincere
OKLAHOMA CITY THUNDER-ATLANTA HAWKS 112-117
Non bastano i 34 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander ai Thunder, che perdono in casa contro Atlanta. Gli Hawkshanno infatti il merito di essere più precisi nel finale e strappano la vittoria in trasferta grazie ai 28 punti di Onyeka Okongwu e alla tripla doppia da 16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di Jalen Johnson
NEW ORLEANS PELICANS-DETROIT PISTONS 109-122
I Pistons tirano con un eccellente 17/32 dalla lunga distanza di squadra, trovano 20 punti da John Collins e 18 da Javonte Green e con le seconde linee in campo passano comunque a New Orleans. Altra prova fiacca invece per i Pelicans, a cui servono a poco i 24 punti di Zion Williamson e i 22 in uscita dalla panchina di Jordan Poole
DENVER NUGGETS-BOSTON CELTICS 105-101
Sono un canestro di Jamal Murray (21 punti) e un fallo tecnico preso da Jayson Tatum, fin lì migliore dei suoi con 24 punti e 8 rimbalzi, a decidere nel finale la combattutissima sfida tra Nuggets e Celtics. Boston sembra in controllo della partita nella sua fase centrale, ma Denver gioca un ottimo secondo tempo e trova lo spunto decisivo negli ultimi possessi
SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 107-128
Tutto come da pronostico a Sacramento, dove i Suns trovano 29 punti a testa da Devin Booker e Dillon Brooks, scappano nel 3° quarto e ottengono la vittoria in trasferta. Ai Kings serve a poco un’altra eccellente prestazione del rookie Darius Acuff, che chiude con 36 punti, 6 assist e 6/11 al tiro dalla lunga distanza
LOS ANGELES LAKERS-UTAH JAZZ 97-109
La vera sorpresa della notte arriva dalla Crypto.com Arena, dove i Jazz, guidati dalla doppia doppia da 30 punti e 10 assist di Keyonte George, battono i Lakers e ne interrompono la striscia di 9 vittorie consecutive. Luka Doncicsegna 29 punti per i padroni di casa, ma tira solo 10/28 dal campo e colleziona ben 9 palle perse, contribuendo così alla sconfitta dei suoi
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In replica oggi alle 11.30, 16.15 e 22.45 su Sky Sport Basket Heat-Bucks con commento di Dario Vismara e Matteo Soragna