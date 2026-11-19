Giannis Antetokounmpo, alla prima da avversario contro Milwaukee, sfiora la tripla doppia con 27 punti, 14 rimbalzi e 9 assist e Miami ha la meglio sui Bucks. Per gli ospiti la nota lieta è rappresentata dal rookie Brayden Burries, che chiude con 20 punti e 7 rimbalzi, mentre per gli Heat, alla 6^ vittoria di fila, ci sono anche i 6 punti di Simone Fontecchio, che in poco meno di 18 minuti giocati manda a referto anche 5 rimbalzi, un assist e una palla rubata