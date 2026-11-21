È una vera e propria battaglia quella tra Nuggets e Rockets, vinta da Nikola Jokic (26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) e compagni grazie allo strappo decisivo nel 4° quarto. Houston trova la tripla doppia di Alperen Sengun, protagonista con 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ma l’attacco di coach Ime Udoka si inceppa proprio nei momenti chiave dell’ultima frazione di gioco