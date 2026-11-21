Introduzione
Nel big match del venerdì notte, con le partite giocate valide anche per la NBA Cup, Denver batte Houston al termine di una partita molto combattuta. Vittorie più sofferte del previsto per Cleveland su Indiana, con un James Harden grande protagonista, dei Lakers sui Kings e di Orlando sul campo dei Nets. Fatica anche Oklahoma City, che ha bisogno del miglior Shai Gilgeous-Alexander per avere la meglio sui Pelicans, mentre Toronto piazza il colpo vincendo in volata a Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 128-119
È un James Harden da libri di storia, che con i suoi 51 punti manda a referto la 26^ prestazione in carriera da oltre 50 punti e supera Kobe Bryant prendendosi la 3^ posizione nell’apposita classifica ogni tempo, il protagonista assoluto della vittoria dei Cavs su Indiana. I Pacers hanno 21 punti a testa da Pascal Siakam e Ivica Zubac, ma pagano un 3° quarto in cui subiscono un parziale di 43-22 che di fatto decide la partita
ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS 111-97
Pronostico rispettato ad Atlanta, dove gli Hawks cambiano marcia nel secondo tempo e sulle spalle di Jalen Johnson, migliore in campo con 26 punti e 10/15 al tiro, battono Charlotte e la eliminano matematicamente dalla NBA Cup. Agli Hornets non basta la doppia doppia di un ottimo Moussa Diabaté, autore di una prova da 21 punti e 15 rimbalzi
DETROIT PISTONS-TORONTO RAPTORS 102-105
Scottie Barnes, migliore dei suoi con 29 punti, segna il layup del sorpasso a 14 secondi dalla fine, Immanuel Quickleydalla lunetta mette un possesso pieno di distanza tra le due squadre, Kevin Huerter sbaglia la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale e Toronto passa a Detroit, interrompendo così la striscia aperta di 6 sconfitte
BROOKLYN NETS-ORLANDO MAGIC 111-113
Finale da brividi anche a Brooklyn, dove Franz Wagner segna il canestro del sorpasso per i Magic a 2.4 secondi dalla sirena finale, sigillando così una prestazione da 35 punti e 7 assist, Julius Randle, migliore dei padroni di casa con 27 punti e 9 rimbalzi, fallisce la tripla della possibile vittoria e Orlando ottiene un successo assai più sofferto di quanto previsto
OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 126-120
Vittoria più difficile del previsto anche per i Thunder, che hanno bisogno di un ottimo 4° quarto e dei 40 punti e 8 assist di Shai Gilegous-Alexander per avere la meglio sui Pelicans. New Orleans ha 22 punti da Jeremiah Fears e Zion Williamson, ma gestisce molto male l’ultima frazione di gioco
CHICAGO BULLS-WASHINGTON WIZARDS 94-98
Gli Wizards piazzano un parziale decisivo di 12-0 nel 4° quarto e sulle spalle di Anthony Davis (36 punti e 11 rimbalzi) e AJ Dybantsa (20 punti e 10 rimbalzi) piazzano il colpo a Chicago. I Bulls pagano invece il rivedibile 9/33 dalla lunga distanza di squadra
UTAH JAZZ-PHOENIX SUNS 101-111
Phoenix, guidata dal solito Devin Booker (23 punti), prende il controllo della partita in casa dei Jazz già nel 2° quarto, gestisce fino alla fine e con la vittoria in trasferta elimina Utah dalla NBA Cup. Serata da dimenticare per i padroni di casa, che possono però consolarsi con la tripla doppia sfiorata da Darryn Peterson, autore di una prova da 20 punti, 10 rimbalzi e 8 assist
DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 133-124
È una vera e propria battaglia quella tra Nuggets e Rockets, vinta da Nikola Jokic (26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) e compagni grazie allo strappo decisivo nel 4° quarto. Houston trova la tripla doppia di Alperen Sengun, protagonista con 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ma l’attacco di coach Ime Udoka si inceppa proprio nei momenti chiave dell’ultima frazione di gioco
LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 106-104
Zach Lavine prima sbaglia uno dei due liberi a disposizione, poi fallisce anche il tiro del possibile pareggio per i Kings sulla sirena e i Lakers si salvano nel finale ottenendo una vittoria ben più complicata di quanto fosse previsto. Luka Doncic è il migliore dei suoi con 25 punti e 8 assist, mentre dall’altra parte a Sacramento non basta la grande serata di De’Andre Hunter, che segna 20 punti tirando 12/16 dal campo
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Stasera LIVE alle 19 su Sky Sport Basket Sixers-Bucks con commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua, poi domani in replica alle 23, 4.00, 6.30 e 11.30 sempre su Sky Sport Basket