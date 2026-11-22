I Kings hanno interrotto la loro striscia di 8 ko in fila superando Boston in un finale intensissimo. Sotto di 13 lunghezze all’intervallo, i padroni di casa hanno ribaltato la sfida con un 3° quarto da 35-13, arrivando in un finale punto a punto in cui Keegan Murray ha fatto la differenza: prima il canestro del sorpasso a 5 secondi dalla fine volando a rimbalzo d'attacco in mezzo a due avversari, poi una super difesa contro Payton Pritchard sull’ultimo possesso per il primo successo stagionale in casa dei Kings