Il veterano NBA Tristan Thompson, ritiratosi quest’anno, ha dichiarato di avere da anni delle partecipazioni in Anthropic, tornate particolarmente utili dopo l’offerta pubblica iniziale da 1.5 trilioni di dollari dell’azienda IA. Tutto merito di un amico di San Francisco, che durante una delle sue trasferte prima di affrontare i Golden State Warriors lo ha portato a cena con le persone giuste: "Ma conto di tenermi le quote ancora a lungo, è come Google"
Nel mondo della finanza ha fatto particolarmente scalpore l’offerta pubblica iniziale di Anthropic, la società di intelligenza artificiale che sviluppa il chatbot Claude, che ha fissato il prezzo delle proprie azioni a 83 dollari per una valutazione complessiva di 1.5 trilioni di dollari. Una somma record che ha fatto felice chi ha creduto da tempo nelle possibilità dell’azienda, tra i quali c’è anche una vecchia conoscenza dei parquet NBA come Tristan Thompson. Il veterano, ritiratosi lo scorso maggio dopo 14 stagioni in carriera, ha infatti rivelato a Basketball Network di avere investito anni fa in Anthropic e ora ne potrà godere i frutti insieme ad alcuni suoi amici. "Il calendario NBA mi ha permesso di essere nel posto giusto al momento giusto, incontrando persone eccezionali" ha detto Thompson, senza specificare a quanto sia ammontato il suo investimento iniziale.
Thompson svela come è nato l'investimento in Anthropic
Secondo le ricostruzioni l’incontro con Anthropic dovrebbe essere avvenuto a San Francisco tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quando Thompson era membro dei Cleveland Cavaliers (seppur con un ruolo ben minore rispetto a quando era titolare per la squadra del titolo del 2016) e si trovava in trasferta prima di affrontare i Golden State Warriors. "È stato merito un mio carissimo amico, uno che è tra i leader alla Casa Bianca in termini di IA, nonché l’unica persona in tutta San Francisco che tifava per i Cavaliers quando giocavamo in finale contro Golden State" ha raccontato Thompson, pur senza rivelarne il nome. "È stato lui ad aprirmi le porte in certi ambienti, portandomi a cena con lui e facendomi incontrare delle persone. San Francisco è una di quelle città in cui ci sono un sacco di startup e grandi imprenditori, perciò mi sono buttato in mezzo. Ero probabilmente 30 centimetri più alto di chiunque altro e mi sono fatto raccontare da tutti cosa stessero facendo".
Thompson: "Un investimento come in Google a inizio anni 2000"
Thompson insieme ad alcuni amici si è unito a una SPV, acronimo di Special Purpose Vehicle (Una società autonoma creata per un obiettivo specifico, come in questo caso investire in Anthropic), e ora dopo il lancio da record dell’azienda in Borsa può decisamente stappare quello buono. "Siamo in una chat di gruppo e ci stavamo dicendo l’un l’altro cosa avremmo fatto per festeggiare. Ho detto a tutti quanti che dobbiamo organizzare una cena. Dobbiamo farci i complimenti per averci visto giusto". Thompson, che in carriera ha guadagnato più di 122 milioni di dollari di soli stipendi dalle squadre NBA, ha però dichiarato che non ha alcuna intenzione di cedere le sue quote nell’immediato, convinto che investire in Anthropic oggi sia l’equivalente di aver investito in Google all’inizio dell’era dot-com. Visti i primi risultati, difficile dargli torto.