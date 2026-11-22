Il veterano NBA Tristan Thompson, ritiratosi quest’anno, ha dichiarato di avere da anni delle partecipazioni in Anthropic, tornate particolarmente utili dopo l’offerta pubblica iniziale da 1.5 trilioni di dollari dell’azienda IA. Tutto merito di un amico di San Francisco, che durante una delle sue trasferte prima di affrontare i Golden State Warriors lo ha portato a cena con le persone giuste: "Ma conto di tenermi le quote ancora a lungo, è come Google"

Nel mondo della finanza ha fatto particolarmente scalpore l’offerta pubblica iniziale di Anthropic, la società di intelligenza artificiale che sviluppa il chatbot Claude, che ha fissato il prezzo delle proprie azioni a 83 dollari per una valutazione complessiva di 1.5 trilioni di dollari. Una somma record che ha fatto felice chi ha creduto da tempo nelle possibilità dell’azienda, tra i quali c’è anche una vecchia conoscenza dei parquet NBA come Tristan Thompson. Il veterano, ritiratosi lo scorso maggio dopo 14 stagioni in carriera, ha infatti rivelato a Basketball Network di avere investito anni fa in Anthropic e ora ne potrà godere i frutti insieme ad alcuni suoi amici. "Il calendario NBA mi ha permesso di essere nel posto giusto al momento giusto, incontrando persone eccezionali" ha detto Thompson, senza specificare a quanto sia ammontato il suo investimento iniziale.

Thompson svela come è nato l'investimento in Anthropic Secondo le ricostruzioni l’incontro con Anthropic dovrebbe essere avvenuto a San Francisco tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quando Thompson era membro dei Cleveland Cavaliers (seppur con un ruolo ben minore rispetto a quando era titolare per la squadra del titolo del 2016) e si trovava in trasferta prima di affrontare i Golden State Warriors. "È stato merito un mio carissimo amico, uno che è tra i leader alla Casa Bianca in termini di IA, nonché l’unica persona in tutta San Francisco che tifava per i Cavaliers quando giocavamo in finale contro Golden State" ha raccontato Thompson, pur senza rivelarne il nome. "È stato lui ad aprirmi le porte in certi ambienti, portandomi a cena con lui e facendomi incontrare delle persone. San Francisco è una di quelle città in cui ci sono un sacco di startup e grandi imprenditori, perciò mi sono buttato in mezzo. Ero probabilmente 30 centimetri più alto di chiunque altro e mi sono fatto raccontare da tutti cosa stessero facendo".