Introduzione
La sorpresa della notte arriva da Philadelphia, dove nonostante il season high di LeBron James i Sixers perdono nettamente contro Portland. Sconfitta a sorpresa anche per Toronto, che perde in casa contro Milwaukee, reduce da 13 sconfitte consecutive. Tutto facile invece per Houston contro i Clippers, per i Lakers contro Utah e per San Antonio, che lascia a riposo Victor Wembanyama ma vince a Sacramento e rimane imbattuta in trasferta in questa stagione. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-117
Pur senza il loro rookie delle meraviglie Cameron Boozer, fermo per infortunio, i Grizzlies si confermano una macchina da vittorie in trasferta, dove hanno colto 9 vittorie su 10 partite giocate fin qui, e grazie ai 29 punti di Ty Jeromepassano a Charlotte, che invece incappa nella 5^ sconfitta di fila
PHILADELPHIA 76ERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 111-128
La sorpresa della notte arriva da Philadelphia, dove i Blazers cambiano marcia nel secondo tempo, tirano con il 45.2% da tre di squadra e grazie ai 31 punti del solito Deni Avdija battono nettamente i Sixers. Ai padroni di casa non basta un LeBron James da 23 punti, season high, perché i ragazzi di coach Nick Nurse invece chiudono con un rivedibile 9/33 dalla lunga distanza
MINNESOTA TIMBERWOLVES-BROOKLYN NETS 142-116
Tutto facile per Minnesota, che contro i Nets comanda da subito, trova 34 punti, career high per lui, e 10 rimbalzi con 12/16 dal campo da un ispiratissimo Jaden McDaniels e conduce fino alla fine. Unica nota positiva per Brooklyn: il rookie Mikel Brown Jr.conferma i suoi progressi e chiude con 17 punti e 7 assist
TORONTO RAPTORS-MILWAUKEE BUCKS 111-116
Altra sorpresa a Toronto, dove i Bucks interrompono la striscia aperta di 13 sconfitte e ottengono la loro seconda vittoria stagionale sulle spalle di Tyler Herro (32 punti) e Myles Turner (27 punti e 11 rimbalzi). Serata fiacca invece per i Raptors, tra cui si salva in sostanza solo Scottie Barnes (31 punti e 8 assist)
INDIANA PACERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 125-120
Nella riedizione della sfida che ha caratterizzato le Finals 2025 è Pascal Siakam, autore di una prova da 20 punti e dellatripla che decide nel finale a 44 secondi dal termine, il protagonista della bella vittoria dei Pacers. A Oklahoma Citynon basta invece uno Shai Gilgeous-Alexander da 38 punti ma solo 13/30 dal campo
CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 122-108
Bella vittoria anche per i Bulls, che prendono possesso della partita nel 2° quarto e con ben 6 giocatori in doppia cifraper punti segnati battono nettamente Cleveland. I Cavs hanno 28 punti da Donovan Mitchell ma tirano 8/31 da tre e perdono 18 palloni alla fine decisivi per la sconfitta
NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 109-123 (OT)
Ci vuole un supplementare ai Suns, guidati dai 25 punti di Jalen Green e dai 22 di Devin Booker, per passare a New Orleans. I Pelicans pescano 28 punti di Jordan Poole e 21 da Saddiq Bey, entrambi in uscita dalla panchina, ma non trovano la via del canestro con continuità nell’overtime
HOUSTON ROCKETS-L.A. CLIPPERS 116-104
Vittoria come da pronostico per Houston, che trova un Kevin Durant in versione vintage da 32 punti e 9 rimbalzi in 33 minuti e sbriga senza problemi la pratica Clippers. Per gli ospiti ci sono 26 punti di Darius Garland e c’è l’esordio stagionale di Brandon Ingram, che chiude con 16 punti e 7 rimbalzi in 27 minuti giocati
SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 107-123
Nessun problema nemmeno per gli Spurs, che a Sacramento hanno lasciano a riposo Victor Wembanyama ma con i 28 punti di Stephon Castle passano a Sacramento rimanendo così imbattuti in trasferta in questa stagione. Serve invece a poco ai Kings l’ennesima tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis con 20 punti, 12 rimbalzi e 8 assist
LOS ANGELES LAKERS-UTAH JAZZ 109-94
Serata di relativo relax pure per i Lakers, che nonostante un Luka Doncic da 8/24 al tiro per 28 punti battono facilmente Utah. I Jazz provano a rimettere in piedi la partita dopo l’intervallo lungo e trovano la doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi in uscita dalla panchina di Kyle Filipowski, ma crollano nuovamente nel 4° quarto