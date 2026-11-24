Vittoria come da pronostico per Houston, che trova un Kevin Durant in versione vintage da 32 punti e 9 rimbalzi in 33 minuti e sbriga senza problemi la pratica Clippers. Per gli ospiti ci sono 26 punti di Darius Garland e c’è l’esordio stagionale di Brandon Ingram, che chiude con 16 punti e 7 rimbalzi in 27 minuti giocati