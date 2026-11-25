A tutti coloro che sono disillusi dal rapporto sport-giocatore e dal legame “sentimentale” che lega l’atleta alla disciplina, bisognerebbe presentare Davion Mitchell. Cambierebbero idea immediatamente. Il numero 2 degli Heat vive - non solo, ma molto - per il basket. A Miami, quando è sceso per la prima volta dall’aereo per andare a firmare il contratto con gli Heat dopo la trade, si è presentato con un pallone in mano e tutto il tragitto fino al van che lo attendeva a bordo pista lo ha fatto palleggiando. Una passione maniacale che lo ha portato a superare ostacoli e barriere, scetticismo e gerarchie. Il resto lo ha fatto il duro lavoro.

Se ti capita di nascere ad Hinesville, località di poco più di trentamila anime, etichettato come il luogo più noioso della Georgia (stato già di per sé non esattamente famoso per clamorosi fuochi d’artificio), sembra che il destino ti riservi un percorso anonimo. La via d’uscita per il piccolo Damion sono stati un pallone e un canestro, amici inseparabili che lo hanno fatto emergere come piccolo fenomeno sportivo della zona, con tanto di titolo statale con la Liberty County High School e foto copertina sul Savannah Morning News. Non male, per quell’angolo di mondo, con la chance di ricevere così attenzioni e iniziare il proprio percorso, che ha finito per portarlo al college ad Auburn. Mai veramente considerato al primo anno dai Tigers, ha capito che l’unico modo per trovare spazio era cambiare e una chance gliel’ha data la Baylor University. Lì ha sviluppato ancor di più la sua personalissima filosofia del lavoro e del sacrificio, fino ad arrivare a essere la point guard titolare dei Bears. Ha ripagato quella fiducia trascinando la squadra al loro primo, e finora unico, titolo NCAA in 120 anni di storia, con una finale vinta su Gonzaga firmata dai suoi 15 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Dopo un trionfo così e una stagione impreziosita dal premio di difensore dell’anno, il salto tra i pro è cosa automatico.