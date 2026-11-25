Ha vinto il titolo NCAA a Baylor (nel 2021) e ora inizia a farsi una reputazione anche in NBA. Non più solo come difensore, ma anche come terzo realizzatore degli Heat dietro la coppia Antetokounmpo-Adebayo. Ma per conoscere il segreto della crescita di Davion Mitchell bisogna tornare a quest'estate
A tutti coloro che sono disillusi dal rapporto sport-giocatore e dal legame “sentimentale” che lega l’atleta alla disciplina, bisognerebbe presentare Davion Mitchell. Cambierebbero idea immediatamente. Il numero 2 degli Heat vive - non solo, ma molto - per il basket. A Miami, quando è sceso per la prima volta dall’aereo per andare a firmare il contratto con gli Heat dopo la trade, si è presentato con un pallone in mano e tutto il tragitto fino al van che lo attendeva a bordo pista lo ha fatto palleggiando. Una passione maniacale che lo ha portato a superare ostacoli e barriere, scetticismo e gerarchie. Il resto lo ha fatto il duro lavoro.
Se ti capita di nascere ad Hinesville, località di poco più di trentamila anime, etichettato come il luogo più noioso della Georgia (stato già di per sé non esattamente famoso per clamorosi fuochi d’artificio), sembra che il destino ti riservi un percorso anonimo. La via d’uscita per il piccolo Damion sono stati un pallone e un canestro, amici inseparabili che lo hanno fatto emergere come piccolo fenomeno sportivo della zona, con tanto di titolo statale con la Liberty County High School e foto copertina sul Savannah Morning News. Non male, per quell’angolo di mondo, con la chance di ricevere così attenzioni e iniziare il proprio percorso, che ha finito per portarlo al college ad Auburn. Mai veramente considerato al primo anno dai Tigers, ha capito che l’unico modo per trovare spazio era cambiare e una chance gliel’ha data la Baylor University. Lì ha sviluppato ancor di più la sua personalissima filosofia del lavoro e del sacrificio, fino ad arrivare a essere la point guard titolare dei Bears. Ha ripagato quella fiducia trascinando la squadra al loro primo, e finora unico, titolo NCAA in 120 anni di storia, con una finale vinta su Gonzaga firmata dai suoi 15 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Dopo un trionfo così e una stagione impreziosita dal premio di difensore dell’anno, il salto tra i pro è cosa automatico.
GLI INIZI IN NBA
Scelto da Sacramento al primo giro con la chiamata numero 9, inizia alla grande anche al piano superiore vincendo la Summer League con i Kings e portandosi a casa il premio di MVP del torneo. Poi però i soliti dubbi sulla sua altezza e la reputazione di qualche nome teoricamente più glamour gli fanno perdere spazio e minuti. A una prima stagione accettabile - da 19 partite in quintetto e 11.5 punti di media a partita – fa seguito una seconda annata meno convincente: scivola sempre più in fondo nelle rotazioni e al termine del terzo anno Sacramento, nell’estate 2024, lo scarica a Toronto. Dopo 22 partite (su 44) in quintetto con i Raptors e poco più di 6 punti a partita, però, arriva subito un’altra trade che lo porta a Miami, dove arriva – come detto - col pallone in mano, tanta determinazione, ma anche quasi in silenzio. Ha messo piede in Florida poche ore dopo la partenza di Jimmy Butler (giorno da allora onorato sul calendario a Biscayne Blvd. come festa comandata) e quel timing fa sì che del suo sbarco a South Beach non se ne accorga quasi nessuno. Nella considerazione generale la trade, che vide più club coinvolti, riguardava Butler ceduto in cambio di Andrew Wiggins e… ”qualcos’altro”. Errore enorme. La chiave dello scambio, oltre a liberarsi finalmente di Jimmy Butler, si è dimostrato proprio Mitchell. Il suo arrivo fa ritrovare agli Heat quella vera point guard che non avevano, assenza che li aveva costretti ad adattare in quel ruolo molti altri giocatori, compresi Herro e Jaquez. Giunto con la fama del difensore, ha subito dimostrato di essere però anche molto di più. Chiaro, la fase difensiva è quella che gli è valsa la prima, bella impressione, oltre che quella che gli ha permesso di integrararsi immediatamente nella mentalità di coach Spoelstra e della filosofia della franchigia. Dai tempi della high school, non per caso, Mitchell si porta dietro il soprannome di “Off Night”, ovvero la “serata storta” a cui costringe l’avversario che marca. La sua difesa è fatta di pressing sull’avversario e un’attenzione difensiva straordinaria degna della Heat Culture, ma Mitchell è arrivato alle porte di Bayside potendo offrire anche molto di più. Nella prima stagione a Miami ha superato i 1.000 assist e i 2.500 punti eppure il primo a non essere del tutto soddisfatto... era proprio lui.
ESTATE DI LAVORO, NON DI RIPOSO
La mattina dopo la fine della passata stagione è iniziata la sua estate di lavoro. Tre sessioni al giorno, tutti i giorni - compresi quelli passati lontano da Miami e dal campo d’allenamento al primo piano del Kaseya Center - fino al training camp, per migliorare tiro, tecnica e preparazione fisica con l’obiettivo di scendere di peso mantenendo impatto fisico e alzare le sue statistiche. Ma non solo: anche quando Mitchell ha deciso di dedicarsi qualche breve giorno di (teorica) vacanza, il luogo è sempre stato accuratamente selezionato sulla base della disponibilità di palestre e campo da basket utilizzabili quotidianamente. “Si merita la crescita che ha fatto – sottolinea il nostro Simone Fontecchio - perché nella offseason ha lavorato in maniera pazzesca, quasi ossessiva. Ha un carattere tale che gli ha permesso di credere sempre di poter alzare il livello, ma tale convinzione va supportata col lavoro e lui lo ha fatto alla grande”. Mitchell si è così ripresentato al via della stagione con la vecchia attitudine, ma con un fisico nuovo e anche una nuova routine di riscaldamento nel prepartita con cuffie in testa e un pallone molto più piccolo del normale per lavorare sul palleggio prima di prendere quello “vero” per la sessione di tiro.
NUOVO NUMERO DI MAGLIA PER UN'ANNATA DECISIVA
C’è anche un nuovo numero di maglia – addio al 45, ecco il 2 - per onorare la memoria dell’amico Spud con cui da bambino aveva condiviso i sogni cestistici. Visto la provenienza comune – stessa zona, stesso prefisso telefonico, il 912 - ha preso l’ultimo numero e ora scende in campo per entrambi col numero 2. A cambiare, però, sono state soprattutto le statistiche, migliorate praticamente tutte. Finora quest’anno – e non guasta che sia in contract year, visto che è in scadenza a fine stagione - sono arrivati i 17 assist nella sfida contro Cleveland (a soli due dal record di franchigia di Tim Hardaway del 1996), già 8 doppie-doppie e il 51% al tiro (con oltre il 43% da tre punti). Mitchell è terzo di squadra (dopo Antetokounmpo e Adebayo) con 17 punti di media a sera, oltre che leader per assist (8.6). Chi l’ha detto che il lavoro – sospinto da una grande passione – non paga?