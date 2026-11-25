Introduzione
Nel martedì notte valido anche per la NBA Cup, il colpaccio lo fa Dallas, che trascinata da un Cooper Flagg sempre più protagonista passa a Denver e ipoteca i quarti della competizione. Vittorie in trasferta anche per Detroit, che lascia a riposo Cade Cunningham ma batte comunque i Magic, e per Boston, che sulle spalle di un grande Jayson Tatum supera Washington nonostante la eccellente prova di Anthony Davis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 86-104
È un 2° quarto praticamente perfetto, in cui piazzano un parziale di 32-14, a lanciare i Pistons verso la netta vittoria in trasferta a Orlando. Ancora senza Jalen Duren e con Cade Cunningham lasciato precauzionalmente a riposo, Detroittrova 21 punti con 5/11 dalla lunga distanza da Isaiah Joe e 37 punti complessivi dalla sua panchina, che surclassa quella dei Magic, ferma a quota 27. Ai padroni di casa non bastano la doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi di Wendell Carter Jr. e quella sfiorata con 20 punti e 9 rimbalzi da Franz Wagner
WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 116-131
Ci pensa un Jayson Tatum inarrestabile, capace di segnare 28 dei suoi 41 punti totali già nel primo tempo che indirizza la partita, a spezzare la striscia di 4 sconfitte consecutive dei Celtics, che passano agilmente a Washington. Il resto lo fa un ottimo Paul George da 28 punti e 9 assist, mentre dall’altra parte gli Wizards non sfruttano un’altra gran serata di Anthony Davis, che chiude con 33 punti e 13 rimbalzi
DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 101-120
Il risultato a sorpresa della notte arriva da Denver, dove Dallas, trascinata da un Cooper Flagg da 24 punti, 12 assist e 6 rimbalzi, si impone fin dai primi possessi, resiste al ritorno dei padroni di casa dopo l’intervallo lungo e quindi strappa la vittoria in trasferta. I Nuggets pagano invece la serataccia al tiro del duo Nikola Jokic-Jamal Murray, che chiudono con un rivedibile 12/31 complessivo che affossa le speranze di rimonta nella seconda parte di gara
LE CLASSIFICHE DEI GRUPPI DELLA NBA CUP
Le classifiche dei gruppi della NBA Cup dopo i risultati della notte
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica alle 11.30, 14.30 e 19.15 su Sky Sport Basket Denver-Dallas con commento di Dario Vismara e Davide Pessina