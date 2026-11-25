È un 2° quarto praticamente perfetto, in cui piazzano un parziale di 32-14, a lanciare i Pistons verso la netta vittoria in trasferta a Orlando. Ancora senza Jalen Duren e con Cade Cunningham lasciato precauzionalmente a riposo, Detroittrova 21 punti con 5/11 dalla lunga distanza da Isaiah Joe e 37 punti complessivi dalla sua panchina, che surclassa quella dei Magic, ferma a quota 27. Ai padroni di casa non bastano la doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi di Wendell Carter Jr. e quella sfiorata con 20 punti e 9 rimbalzi da Franz Wagner