Introduzione
Anche se il loro avvio di stagione è stato fin qui più che positivo, i Lakers rimangono vigili sul mercato in attesa di eventuali trade che possano migliorare ulteriormente il roster a disposizione di coach JJ Redick. E secondo ESPN nel mirino dei gialloviola potrebbero finire due ‘cugini’ che attualmente vestono la maglia dei Clippers
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Quello che devi sapere
I LAKERS E UN INIZIO DI STAGIONE DA SOGNO
Il record, 15-3, è il migliore di tutta la NBA insieme a quello di San Antonio e l’avvio di regular season dei Lakers è stato decisamente al di sopra delle aspettative. In casa gialloviola, quindi, il primo mese della stagione ha rafforzato la convinzione di potersela giocare con tutti e proprio per questo Rob Pelinka e soci non escluderebbero di intervenire sul mercato qualora si presentasse la possibilità di migliorare ulteriormente il roster a disposizione di coach JJ Redick
I CLIPPERS E UN INIZIO DI STAGIONE DA DIMENTICARE
Sull’altra sponda di Los Angeles, invece, il primo mese di regular season è stato poco meno che un disastro. Non che le previsioni fossero particolarmente positive dopo l’estate complicatissima vissuta dalla franchigia nel suo insieme, ma il record di 4-12 accumulato fin qui rimane comunque deludente. Ecco perché i Clippers potrebbero rendersi disponibili a muovere alcuni dei loro giocatori, magari con l’idea di portarsi a casa asset futuri in grado di rendere un po’ più rosea la prospettiva a medio-lungo termine
IL PRIMO GIOCATORE NEL MIRINO DEI LAKERS: BROOK LOPEZ
È già stato su quella sponda di Los Angeles nella stagione 2017-18 per poi essere lasciato andare in fretta e furia, ma oggi i Lakers si riprenderebbero volentieri Brook Lopez. Veterano affidabile come pochi, l’ex anche di Nets e Buckspotrebbe essere un cambio ideale per Walker Kessler e, grazie alla comprovata efficacia da dietro la linea dei tre punti, offrirebbe ai gialloviola anche una ulteriore opzione al tiro da fuori
IL SECONDO GIOCATORE NEL MIRINO DEI LAKERS: DERRICK JONES JR.
La batteria di ali nel roster di Lakers è parecchio fornita, ma un giocatore della fisicità e delle capacità difensive di Derrick Jones Jr. farebbe comunque comodo. Il suo stipendio, 10.4 milioni di dollari per la stagione in corso, non sarebbe di eccessivo ingombro e Jones Jr. potrebbe inoltre vantare gli ottimi trascorsi a Dallas in compagnia di Luka Doncic come ulteriore elemento di attrattiva