Il record, 15-3, è il migliore di tutta la NBA insieme a quello di San Antonio e l’avvio di regular season dei Lakers è stato decisamente al di sopra delle aspettative. In casa gialloviola, quindi, il primo mese della stagione ha rafforzato la convinzione di potersela giocare con tutti e proprio per questo Rob Pelinka e soci non escluderebbero di intervenire sul mercato qualora si presentasse la possibilità di migliorare ulteriormente il roster a disposizione di coach JJ Redick