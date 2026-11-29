Il difficile mese di novembre dei Thunder continua con una sconfitta impronosticabile a inizio stagione, venendo battuti per la quarta volta in fila. Shai Gilgeous-Alexander segna 31 punti e Ajay Mitchell ne aggiunge 24, ma OKC non va mai in lunetta (5/9 di squadra di cui 1/2 di SGA) e soprattutto non trova un rimedio a Ryan Rollins (28 punti) e Kel’el Ware, che firma il suo massimo in carriera da 30 punti con 13 rimbalzi e 12/16 dal campo. Per Milwaukee è la terza vittoria stagionale, seconda nelle ultime quattro