NBA, risultati della notte: Houston travolge Philadelphia, OKC ancora ko a MilwaukeeHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Senza LeBron, Embiid e Brown, Philadelphia viene travolta da Houston perdendo di 28 punti. Quarto ko consecutivo per OKC, che perde anche in casa dei Bucks guidati dal massimo in carriera di Kel'el Ware. Chicago vince la terza in fila superando Indiana, Brooklyn resiste in casa di Charlotte (settimo ko in fila per gli Hornets) e il ko di Washington in casa con Orlando costa la panchina a coach Brian Keefe. Di seguito racconto e highlights delle cinque gare della notte
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-ORLANDO MAGIC 91-116
Non fatevi ingannare dai soli 17 punti di scarto finali: la sfida tra Magic e Wizards era già ampiamente conclusa nel primo tempo, chiuso da Orlando in vantaggio di 30 lunghezze grazie ai 17 punti tutti nel primo tempo di un Javon Carter perfetto con 5/5 da tre. Per Orlando una serata da 18/38 dall’arco con 23 di Franz Wagner e 22 di Tristan Da Silva, mentre per gli Wizards (privi di Anthony Davis per influenza) la 10^ sconfitta nelle ultime 13 gare costa la panchina di Brian Keefe, esonerato a fine gara
CHARLOTTE HORNETS-BROOKLYN NETS 116-118
Sotto di 14 a 4 minuti dalla fine, gli Hornets guidati dai 37 punti di Coby White rimontano fino al -2, e proprio una super stoppata del playmaker sul lungo Day’Ron Sharpe dà loro il pallone della vittoria. White però si va a schiantare proprio contro Sharpe e non riesce a prendersi il tiro finale, col pubblico di casa inferocito per il mancato fischio arbitrale. Brooklyn riesce così a salvarsi dopo aver quasi sprecato un vantaggio di 27 lunghezze, guidata dai 28 punti di Julius Randle per infliggere a Charlotte il settimo ko in fila
CHICAGO BULLS-INDIANA PACERS 108-107
Terzo successo in fila per i Bulls, che ringraziando la prestazione da 22 punti di Matas Buzelis — tra cui il canestro del sorpasso a 55 secondi dalla fine, oltre a una stoppata su Aaron Nesmith nel possesso successivo — per vincere contro i Pacers. Agli ospiti non bastano i 19 a testa di Nesmith e Kelly Oubre Jr. per evitare la quinta sconfitta consecutiva in trasferta, sprecando 17 punti di vantaggio nel primo tempo
MILWAUKEE BUCKS-OKC THUNDER 119-111
Il difficile mese di novembre dei Thunder continua con una sconfitta impronosticabile a inizio stagione, venendo battuti per la quarta volta in fila. Shai Gilgeous-Alexander segna 31 punti e Ajay Mitchell ne aggiunge 24, ma OKC non va mai in lunetta (5/9 di squadra di cui 1/2 di SGA) e soprattutto non trova un rimedio a Ryan Rollins (28 punti) e Kel’el Ware, che firma il suo massimo in carriera da 30 punti con 13 rimbalzi e 12/16 dal campo. Per Milwaukee è la terza vittoria stagionale, seconda nelle ultime quattro
HOUSTON ROCKETS-PHILADELPHIA 76ERS 131-93
Non c’è nessuna storia tra Rockets e Sixers, con gli ospiti privi di LeBron James, Jaylen Brown e Joel Embiid per opporsi alla frontline dei padroni di casa. Alperen Sengun con 21 punti e Amen Thompson con 20 guidano i texani che tirano col 59% dal campo (massimo stagionale) per conquistare la terza vittoria consecutiva, mentre gli ospiti non vanno oltre i 17 punti di Tyrese Maxey
LA CLASSIFICA A EST
Nonostante la sconfitta, Philadelphia mantiene il primo posto con 2.5 gare di vantaggio su Atlanta e Detroit
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa la situazione a Ovest dopo le partite della notte, con Houstonc he accordia le distanze sui Lakers