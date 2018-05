DAMIAN LILLARD | 51° POSTO ASSOLUTO | Pur giocando in un mercato ai margini (sia geografici che di business) come quello di Portland, Lillard ha una popolarità da autentica superstar: dall’accordo con adidas (prima responsabile dei 14 milioni di dollari che incassa in endorsement) al suo secondo album musicale (come Dame D.O.L.L.A. ha avuto anche il featuring di Lil Wayne) non mancano gli ambiti fuori dal parquet in cui il ragazzo di Oakland si fa conoscere. E per la terza volta è stato convocato all’All-Star Game.