FINALI DI CONFERENCE PLAYOFF 2017 | San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors | Agli Spurs non va molto meglio rispetto agli altri: Kawhi Leonard si fa male in gara-1 a causa del colpo proibito di Pachulia e senza di lui San Antonio non ha alcuna possibilità di farcela. In gara-3 e gara-4 non c’è partita: gli Warriors vincono due volte in Texas e vanno in finale NBA