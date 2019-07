Jrue Holiday è uno dei pochi che dà una spiegazione alla fascia con nodo che sta invadendo i parquet NBA ("Sono sempre stato un fan di Nadal, la indosso per lui"). Per gli altri è questione di look, ma la NBA come al solito sorveglia: per regolamento la fascia non può essere più larga di 6.35 centimetri, solo bianca, nera oppure con i colori della squadra. Aspettando LeBron, ecco chi l'ha già indossata