Tra i tanti che hanno espresso la loro vicinanza non c'è Wilson Chandler, che invece ha scritto: “La gente non prende quell’infortunio al quadricipite abbastanza sul serio. Lo so per esperienza personale, lo sto affrontando proprio ora. Bisogna partire da zero: niente pallacanestro, niente lavoro in palestra. Bisogna farlo guarire completamente, solamente poi rinforzarlo il più possibile – e tutti i muscoli attorno ad esso. È noiosissimo. Ma se non lo fai ti infortuni di nuovo, anche in altre aree che devono sovra-compensare"