SACRAMENTO KINGS | "Vecchie" facce in campo e nuovi volti in panchina: i Kings ritrovano un Bogdan Bogdanovic rilanciato da un clamoroso mondiale in Cina a livello personale, oltre a Harrison Barnes (naufragato con Team USA) e la stella De'Aaron Fox. A guidare tutti in panchina Luke Walton: per lui questa è la stagione del riscatto dopo il naufragio con i Lakers