La vittoria di giovedì notte contro Atlanta , arrivata dopo la bruttissima serata vissuta in casa dei modestissimi Hornets , è servita a frenare la caduta di una squadra comunque reduce da 7 sconfitte nelle ultime 10 partite , ma ora Phoenix deve per forza cambiare passo . Il record, che attualmente dice 17-19 , vale un modestissimo 12° posto a Ovest , decisamente sotto le aspettative che avevano accompagnato i Suns all’inizio della stagione . La crisi di risultati è figlia di una crisi tecnica e tattica , testimoniata dalla recente decisione da parte di coach Mike Budenholzer di far partire dalla panchina giocatori fin lì titolari fissi come Jusuf Nurkic e soprattutto Bradley Beal . Nella vittoria sugli Hawks , l’ex Washington ha fornito una eccellente prestazione da 25 punti e 11/16 al tiro ed è sembrato sempre più a suo agio nel ruolo di 6° uomo , ma il suo nome continua a comparire nei rumors di mercato come possibile contropartita in trade che a Phoenix vorrebbero chiudere con una certa celerità. Il sogno, non è un mistero per nessuno, si chiama Jimmy Butler , ma la trattativa con Miami pare complicatissima. E allora, in attesa di capire se sarà possibile apportare qualche cambiamento al roster , i Suns devono cercare qualche risposta nelle tre partite casalinghe che il calendario gli ha concesso. E dopo aver battuto Atlanta , ora è il turno dei Jazz .

Giovani, carini e pericolosi

La stagione di Utah era invece iniziata con premesse ben diverse rispetto a quelle di Phoenix, perché la squadra uscita dal mercato era conseguenza di scelte orientate a una ricostruzione che in verità sembra solo alle sue fasi iniziali. E il record di 9 vittorie e 27 sconfitte maturato fin qui è lo specchio fedele dei Jazz, al momento intrappolati tra l’esigenza di dare spazio ai tanti giovani di talento a roster, primi tra tutti Keyonte George e il rookie Cody Williams, e la presenza di giocatori come Collin Sexton, Jordan Clarkson e John Collins che non rientrano più nel progetto futuro ma che stanno comunque avendo minutaggi importanti. Il risultato è fin qui il 5° peggior record di tutta la lega, frutto delle difficoltà sia in attacco (20° offensive rating) che soprattutto in difesa, dove per efficacia i Jazz sono ultimi in compagnia di Washington. Anche se i Suns sono in piena crisi, quindi, teoricamente la sfida di questa sera dovrebbe avere un esito quasi scontato. Utah, però, tra le poche soddisfazioni che si è tolta in questa stagione può vantare due recenti colpi in trasferta a Miami e a Orlando, non proprio i campi più semplici della NBA. Per scoprire se Lauri Markkanen e compagni riusciranno a replicare l’impresa anche al Footprint Center basterà collegarsi su Sky Sport NBA, diretta dalle 23 con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.