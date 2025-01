La situazione degli incendi che stanno attanagliando da giorni il Sud della California non accenna a migliorare in modo significativo e la NBA, dopo aver rimandato la gara interna dei Lakers contro Charlotte che si sarebbe dovuta giocare giovedì, ha dovuto rimandare altre due partite. Per Lakers e Clippers, quindi, niente sfide contro Spurs e Hornets questa notte, e il calendario delle due squadre di Los Angeles ora si complica parecchio

L’idea, o forse è meglio dire la speranza, quando due giorni fa la NBA aveva rimandato la sfida tra Lakers e Hornets in programma giovedì notte, era che la situazione che riguarda gli incendi che stanno devastando il Sud della California si sarebbe placata nel corso delle giornate successive. Così, purtroppo, non è stato, e ora la lega si trova costretta a fare lo stesso con le partite interne dei gialloviola e dei Clippers, che questa notte avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Spurs e Hornets. Nel comunicato ufficiale della NBAsi legge che la scelta è dovuta alla necessità di non distrarre risorse ai tentativi tutt’ora in corso di arginare gli incendi che continuano ormai da diversi giorni e a proposito dei quali il sindacato dei giocatori ha fatto sapere di aver donato un milione di dollari alla Croce Rossa americana e all’associazione no profit World Central Kitchen, entrambe impegnate sul campo per assistere le tante persone colpite dagli incendi. Al momento la NBA non ha ancora deciso quando verranno recuperate le partite rimandate, anche perché sia Lakers che Clippers sono attesi ad altre gare interne nei prossimi giorni e che, ora come ora, appaiono suscettibili di ulteriore rinvio a data da destinarsi.