Chi ha giocato più gare senza mai fare ai playoff

Vi siete mai chiesti quali sono i giocatori con il maggior numero di presenze in regular season senza mai aver partecipato ai playoff? Di seguito trovate i primi 15 ancora in attività, di cui il primo in assoluto è anche al quarto posto ogni epoca nella storia della NBA. Per sua fortuna, però, il "digiuno" dovrebbe interrompersi già quest'anno, così come per diversi altri di questa classifica

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI