Dopo essere già salito al primo posto per punti e assist nella storia dei Bucks, nella notte Giannis Antetokounmpo ha superato Kareem Abdul-Jabbar anche per rimbalzi catturati con la maglia di Milwaukee. Come lui al vertice nelle tre principali categorie statistiche di una singola squadra solo tre altre leggende del gioco: scopriamo chi sono e chi si sono lasciati alle spalle

