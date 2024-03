DiVincenzo 11 triple: i record squadra per squadra

Con le 11 triple realizzate questa notte contro Detroit, Donte DiVincenzo ha realizzato un nuovo primato per i New York Knicks, superando le 10 triple segnate da Evan Fournier e JR Smith prima di lui. Squadra per squadra scopriamo quali sono i record di franchigia per triple segnate in singola partita - molti realizzati negli ultimi anni, ma con alcune eccezioni vecchie anche di decenni

VIDEO. GUARDA I 40 PUNTI DI DIVINCENZO