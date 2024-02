Con la tripla doppia realizzata questa notte, Nikola Jokic ha firmato la sua 123^ in carriera in regular season, che sommate alle 16 realizzate ai playoff gli hanno permesso di superare nientemeno che LeBron James nella classifica delle triple doppie realizzate in carriera sommando le due competizioni. Ecco la top-10 delle triple doppie combinando le due classifiche e il posizionamento dei vari presenti o futuri Hall of Famer