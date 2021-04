Elezioni Coni, 4 candidati ufficiali: voto il 13/5

Sono quattro i candidati ufficiali per la presidenza del Coni, che si sfideranno il prossimo 13 maggio. Oltre all'attuale numero 1 Giovanni Malagò in campo anche Antonella Bellutti, Franco Chimenti e Renato Di Rocco

Sono quattro i candidati ufficiali alla presidenza del Coni: Antonella Bellutti, Franco Chimenti, Renato Romeo Di Rocco che sfideranno l'uscente Giovanni Malagò. Alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione della candidature, in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio a Milano. Chimenti, presidente della Federgolf si è aggiunto agli altri tre nell'ultimo giorno utile per la presentazione all'appuntamento elettorale.

I candidati alla Giunta nazionale

RAPPRESENTANTI FSN-DSA (7 posti, di cui al massimo 5 per Presidenti Federali): Sabatino Aracu (Sport Rotellistici), Luciano Buonfiglio (Canoa), Angelo Cito (Taekwondo), Giovanni Copioli (Motociclismo), Luca Di Mauro (Hockey Prato), Marco Di Paola (Sport Equestri), Norma Gimondi (Ciclismo), Gabriele Gravina (Calcio), Laura Lunetta (Danza Sportiva), Gianfranco Porqueddu (Twirling), Luciano Rossi (Tiro a Volo), Stanislao Rubinetti (Pallamano), Silvia Salis (Atletica), Giorgio Scarso (Scherma), Siro Zanella (Squash).

ATLETI (2 posti, con equa rappresentanza di genere): Antonella Del Core (Pallavolo), Paolo Pizzo (Scherma)

TECNICI (1 posto): Manuela Benelli (Pallavolo), Ana Butu (Tiro a Segno), Emanuela Maccarani (Ginnastica), Gilberto Pellegrino (Orientamento).

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (1 posto): Giovanni Gallo (Pgs), Bruno Molea (Aics).

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI (1 posto): Vincenzo Costa, Sergio D’Antoni, Domenico Ignozza, Raffaele Sannicandro.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI (1 posto): Claudia Giordani, Raffaele Sannicandro, Riccardo Viola.