Malagò: "M'inchino a legge, risultati non bastati"

Le parole del presidente al Consiglio Nazionale del Coni, a proposito sull'impossibilità a ricandidarsi: “Conti ok, abbiamo portato due Olimpiadi, abbiamo risultati sportivi straordinari e prestigio internazionale, ma prendo atto che non è giusto avere un mandato in più. La risposta per cui non si è potuta fare un'eccezione è sempre stata ‘c'è una legge’. E io mi inchino alla legge, ma deve restare tale sempre. Invece negli ultimi anni è cambiata due volte"

" I conti sono ok, abbiamo portato due Olimpiadi, i risultati sportivi sono stati straordinari e abbiamo prestigio internazionale , ma siamo arrivati oggi e prendo atto che non è giusto avere un mandato in più per completare quel percorso iniziato quando l'Italia era ridotta male e dopo aver ricostruito la nostra credibilità". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò , in Consiglio Nazionale Coni , a proposito della sua impossibilità a ricandidarsi. " La risposta per cui non si è potuta fare un'eccezione è sempre stata è: ‘c'è una legge’ . E io mi inchino alla legge, ma deve restare tale sempre. Invece negli ultimi anni è cambiata due volte ".

Malagò, la ricandidatura e la legge

Il rammarico di Giovanni Malagò è in riferimento alla legge n.115 del 9 agosto del 2022 che regola la governance della fondazione di Milano-Cortina a 14 membri. "Il mio rammarico è che non si siano aspettati altri sei mesi come era nelle carte, era tutto pianificato e invece non è stato concesso nemmeno l'onore delle armi -spiega il n.1 del Coni- Come sono cambiate due volte le leggi si poteva cambiare quel numero di 14 membri del CdA per altri sei mesi". Malagò infatti è presente nel Cda con il duplice ruolo di presidente del Coni e membro Cio. Dunque con l'elezione di nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, andrebbe, secondo Malagò, cambiata la legge alzando il numero di membri oltre i 14. Inoltre per lo stesso motivo bisognerebbe prevedere l'ingresso del nuovo presidente paralimpico al posto di Luca Pancalli nella governance della Fondazione di Milano Cortina. "Se cambiano questa legge è la prova provata di un torto che devono riconoscermi -spiega poi Malagò- Se non la cambiano invece sono seriamente preoccupato per l'organizzazione di Milano-Cortina".