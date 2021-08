Zakia Khoudadadi, la prima donna afghana che avrebbe dovuto partecipare alle paralimpiadi, è salva e ora è al sicuro fuori dal suo paese. Dopo gli anni di preparazione ai Giochi nel taekwondo, la crisi in Afghanistan e la grande paura. Non è certa la sua presenza in Giappone ma, adesso, insieme a una cinquantina di altri atleti (soprattutto donne) la 23enne della provincia di Herat ha lasciato l'aeroporto di Kabul grazie alla protezione offerta dal governo australiano. Il loro aereo - come riferisce il sito dell'Australian broadcasting corporation (Abc) e come riporta l'Ansa - è decollato alla volta di Dubai. Poi il gruppo raggiungerà Sidney con visti umanitari. La missione di salvataggio è stata coordinata da un piccolo gruppo di ex sportivi, tra cui l'ex olimpionica canadese e avvocata a Sydney Nikki Dryden, che ha raccolto i dossier degli atleti a rischio. Quello di Zakia era stato seguito dalla Federtaekwondo italiana, con il presidente Angelo Cito, e dal Comitato paralimpico italiano, guidato da Luca Pancalli. Il lavoro in collaborazione con una ong svizzera, sotto la regia dell'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) - prosegue sempre l'Ansa - ha portato a chiedere ai governi di offrire tutto l'aiuto possibile. Si è unita anche la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. E ora Zakia può guardare con più serenità al futuro e, magari, non farsi sfuggire la possibilità di disputare gli incontri di taekwondo, in programma a Tokyo tra il 2 e il 4 settembre.