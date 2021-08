Paralimpiadi, Bebe Vio oro nel fioretto

Secondo oro consecutivo alle Olimpiadi per la portabandiera azzurra che ha sconfitto di nuovo la cinese Jingjing Zhou. Domani scenderà di nuovo in pedana per il fioretto a squadre femminile

Bebe Vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile, categoria B. A Tokyo la 24enne di Momigliano Veneto ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che gia' aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Dopo lo storico trionfo nella finale di fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo, Bebe Vio si è lasciata andare a un momento di felicità e commozione con il suo staff. Abbracci e pianti sulla pedana dove appena pochi minuti prima aveva sconfitto la cinese Jingjing Zhou. Quella conquistata dalla 24enne veneta è la quinta medaglia d'oro di questa edizione dei Giochi per l'Italia, la 18^ complessiva.