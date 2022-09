Il campione olimpico del doppio misto nel curling, intervistato da Riccardo Re in occasione del Festival dello Sport a Trento, ha confermato l'intenzione di concentrarsi maggiormente sugli impegni della nazionale maschile. E sulla compagna di squadra a Pechino, Stefania Constantini, dice: "Non so se gareggeremo ancora insieme. Ora lei gioca con Sebastiano Arman, mio compagno di nazionale. Milano Cortina? Vedremo"