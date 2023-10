Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, sopralluogo a Cesana per la pista di bob

La pista da bob di Cesana, già impiegata durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006 e in disuso da più di dieci anni, potrebbe tornare operativa per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina per ospitare le discipline bob, slittino e skeleton. Oggi è avvenuto il sopralluogo da parte del vice premier Antonio Tajati e del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo